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Celil Çolak'tan 100 bin TL'ye varan hibe sözü

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, ekonomi ve istihdama yönelik açıklamalarda bulundu. Nilüfer ilçesinin kendine has özelliğini, fırsat ve imkanlarını esas alan belediyecilik yapılacağına işaret eden Çolak, istihdam ve kariyer merkezlerini ilçe geneline yayılacağını, yeni iş kurma fikriyle gelen gençlere ve kadınlara 100 bin liraya varan hibe yardımı yapacağını söyledi.BURSA

SİYASET 13.03.2024, 16:53
Celil Çolak'tan 100 bin TL'ye varan hibe sözü

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, ekonomi ve istihdama yönelik açıklamalarda bulundu. Nilüfer ilçesinin kendine has özelliğini, fırsat ve imkanlarını esas alan belediyecilik yapılacağına işaret eden Çolak, istihdam ve kariyer merkezlerini ilçe geneline yayılacağını, yeni iş kurma fikriyle gelen gençlere ve kadınlara 100 bin liraya varan hibe yardımı yapacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Nilüfer Çalı Mahallesi’nde yapılan esnaf ziyaretinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çolak; “Esnaf ve sanatkârlarımızı ülkemizin kilit taşı, birlik ve beraberliğimizin çimentosu olarak görüyorum. Bizim gözümüzde esnaf, hanelerimizin hariçteki üyesidir. Kapıdan dışarıya adımımızı attığımız andan itibaren onlarla her gün yüz yüze, omuz omuza hayatımızı sürdürürüz” diye konuştu.

Göreve geldiklerinde Nilüfer ilçesinin kendine has özelliğini, fırsat ve imkanlarını esas alan belediyecilik yapılacağına dikkat çeken Çolak; “İlçemizdeki esnafı, iş insanlarını ve girişimcileri;, üniversitelerle, yeni fikirleri olanlarla buluşturacağız” dedi.

KARİYER MERKEZİ VE HİBE YARDIMLARI

Bu amaçla “Nilüfer İstihdam ve Kariyer Merkezi”nin hayata geçirileceğini ifade eden Çolak; işveren ile iş arayanı bir araya getiren istihdam ofislerinin açılacağını, yeni iş kurma fikriyle gelen gençlere ve kadınlara ise 100 bin liraya varan hibe yardımı yapacağını söyledi.

Ekonomi ve istihdama yönelik yatırımların bunlarla sınırlı olmadığına işaret eden Çolak; “Yenilenebilir enerji yatırımlarını tüm belediye hizmetlerinde dikkate alarak yatırım alanlarını genişleteceğiz. Nilüfer’in kaynaklarını, Nilüferliler’e hizmet olarak vereceğiz. Çalışan anne ve babaların vardiya sistemlerine uygun olarak hizmet sunacak 7 gün 24 saat hizmet verecek olan kreşleri Nilüfer’in tamamında yaygın hale getireceğiz. Nilüfer Eğitim Akademisi çatısı altında finans okur yazarlığından, yapay zekâ ve dijital oyun programlarına kadar bir çok alanda eğitimler düzenleyeceğiz”.

TARIM ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ VE TANZİM SATIŞ MARKETLERİ

Nilüfer’in köylerinde katma değer üreten tarım ürünü geliştirilmesi süreçlerinde aktif rol oynayacak bilimsel merkezler açılacağını da sözlerine ekleyen Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak; güvenli ve konforlu alışveriş imkânı sunan kapalı Pazar alanlarını Nilüfer’in tümünde yaygın hale getireceğini, hizmete sunulacak olan bölgesel tanzim satış marketleri ile kaliteli gıdaya ekonomik erişim imkânı getirileceğini kaydetti.

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