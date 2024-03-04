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Celil Çolak acil eylem planını açıkladı

SİYASET 04.03.2024, 09:08
Celil Çolak acil eylem planını açıkladı

Bursa Siirtliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, seçimli kazanması halinde 1 Nisan sabahı başlatacağı acil eylem planı hakkında bilgi verdi. Çolak, “1 Nisan sabahı acil eylem planlarımızı uygulayacağız. İlk işimiz ara sokaklarımızdaki yolları düzeltmek olacak” diye konuştu.

BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, ilçedeki hemşehri derneklerini ziyaret etmeyi devam ediyor. Bursa Siirtliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni misafiri olan Çolak, “Bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan dernek yönetimine ve gönlü güzel Siirtli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“İLK İŞİMİZ ARA SOKAKLARI DÜZELTMEK”

Nilüfer ilçesiyle ilgili hayata geçirmeyi amaçladığı projeler hakkında bilgi veren Çolak, Nilüfer’in insan öncelikli hizmet odaklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. “Seçimi kazandığımız taktirde 1 Nisan sabahı acil eylem planlarımızı uygulayacağız. İlk işimiz ara sokaklarımızdaki yolları düzeltmek olacak” diyen Çolak, kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarda   bulundu.

“DEPREME DAYANIKLI YAPILARIN YAPILMASI ŞART”

Mimarisi özgün, kimliğini öne çıkaran nitelikle ve depreme karşı dayanıklı tasarım uygulamalarına Nilüfer’in ihtiyacı olduğunun altını çizen Çolak; “Tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, herkes için erişilebilir kentsel hizmetlerin sunulduğu, doğaya ve çevreye saygılı Nilüfer’i inşa etmek için yola çıktık. İlçenin zemin yapısına uygun ve depreme dayanıklı yapıların yapılması, Nilüfer’in öncelikleri arasında yer almaktadır” diye konuştu.

Siirtliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selim Demirel ise yapığı konuşmada, Çolak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Demirel; “Tüm çabamız birlik ve beraberliğimiz daim kılmak ve gönül köprüleri kurmaktadır. Gelecek nesillere daha güzel bir Nilüfer bırakabilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

 Protokol konuşmalarının ardından Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, AK Parti Nilüfer İlçe başkanı Furkan Alpaslan, Siirtliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selim Demirel ile birlikte dernek yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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