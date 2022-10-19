Çelebi: FETÖ zombilerine karşı yanınızdayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye, grup toplantısında parti rozetini taktı.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti saflarına katılması ardından parti rozeti bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti rozetini takmasının ardından kürsüye gelen Milletvekili Çelebi, "Neden buradayım" sorusuna da yanıt verdi.

https://youtu.be/JXjBwVvxAbE

"Sayın Cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz de bağımsızlığıyla tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün ben kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik" diyen Çelebi, "Hiçbirimiz hayatta değildik bugün. Daha da önemlisi milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatınıza karşı yanınızdayım" diye konuştu.

"VÜCUDUM VATAN TOPRAĞI, NEFESİM VATAN HAVASI..."

Asker kökenli bir milletvekili olduğunu ifade eden Çelebi, "Vücudum vatan toprağından nefesim vatan havasındandır. 1 milyona yakın asker, polis, korucu silah arkadaşım görevinin başında ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. 40 bine yakın vatan evladı şehit düştü. Kurşun ve şarapnel yağmurlarında, mayın pusularında bir kolum fazla bir bacağım fazla diyerek paramparça vatan olan kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım. Ve temel gerekçem şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Tüm bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. İşte ben de bu nedenle bir Atatürk askeri Kuvva-i Milliye neferi olarak Türkiye yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" dedi.