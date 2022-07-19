Canikli'den Kılıçdaroğlu'na 750 bin TL'lik tazminat

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “hakaret ve iftira” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şahsıyla ilgili tamamı 'yalan' ve 'iftiradan' ibaret olduğu iddialarına somut ve ayrıntılı cevaplara sosyal medya hesabından yer verdi.

Canikli, Kılıçdaroğlu’na karşı açtığı manevi tazminat davası ve suç duyurusuna ilişkin dava dilekçesini de paylaştı.

Canikli, Kılıçdaroğlu’ndan 750 bin TL tazminat da talep ettiğini belirterek, Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

https://twitter.com/nurettincanikli/status/1549288043533766658

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canikli’nin şikayetçi olduğu grup toplantısı konuşmasında, TMSF yönetimindeki Boydak Holding’in varlıklarının Nurettin Canikli ve çevresi tarafından kişisel çıkarları için kullanıldığını söylemişti.