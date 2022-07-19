Canikli'den Kılıçdaroğlu'na 750 bin TL'lik tazminat
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “hakaret ve iftira” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şahsıyla ilgili tamamı 'yalan' ve 'iftiradan' ibaret olduğu iddialarına somut ve ayrıntılı cevaplara sosyal medya hesabından yer verdi.
Canikli, Kılıçdaroğlu’na karşı açtığı manevi tazminat davası ve suç duyurusuna ilişkin dava dilekçesini de paylaştı.
Canikli, Kılıçdaroğlu’ndan 750 bin TL tazminat da talep ettiğini belirterek, Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.
https://twitter.com/nurettincanikli/status/1549288043533766658
Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canikli’nin şikayetçi olduğu grup toplantısı konuşmasında, TMSF yönetimindeki Boydak Holding’in varlıklarının Nurettin Canikli ve çevresi tarafından kişisel çıkarları için kullanıldığını söylemişti.
|İmsak
|03:49
|Güneş
|05:41
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:40
|Yatsı
|22:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31