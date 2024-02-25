Çanak Mevkii Foça'nın göz bebeği olacak

Cumhur İttifakı Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar, Foça'da bulunan Çanak Mevkii'yi ayağa kaldırarak Foça'nın göz bebeği yapacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar, ilçedeki eksiklikleri tamamlamaya yönelik projelerinden bahsederek özellikle Foça'da bulunan Çanak Mevkii'nin daha estetik bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

31 Mart tarihine kadar çalınmadık kapı, gezilmedik sokak bırakmayıp vatandaşlara projelerini anlatacağını vurgulayan Acar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video paylaşarak, "Çanak denilen alan gerçekten çok çirkin gözükmekte. Bütün değerlerimizi ayağa kaldırmak, en iyi hale getirmek ve bu Çanak Mevkii'yi Foça'nın göz bebeği bir alan haline getirmek bizim elimizde. Biz bunları yapabilecek kapasitede, finansıyla, bütçesiyle, projesiyle hazır bir ekibiz. Bunları ayağa kaldırabilir, Foça'nın göz bebeği haline getirebiliriz." ifadelerini kullandı.