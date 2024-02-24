Son Dakika

Çalık: “Gençlerimiz geleceğini yabancı memleketlerde aramasın”

SİYASET 24.02.2024, 09:12
Çalık: “Gençlerimiz geleceğini yabancı memleketlerde aramasın”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,  Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltıda ailelerle buluştu. Şehir plancısı bir belediye başkanı olarak meslek insanı anlayışıyla görev yaptığını ifade eden Başkan Çalık, “Bu kentin kaynakları bu kente dönmeli. Beş yıllık görev süremiz boyunca bu kente başta altyapı ve üstyapı hizmetleri olmak üzere kültür ve sanat merkezleri, kreşler, anne ve çocuk merkezleri, engelsiz yaşam merkezi, kapalı ve açık havuzlar, spor salonu, gençlik, inovasyon, teknoloji merkezleri ve yeni pazar alanları kazandırdık. ” şeklinde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği kahvaltıda ailelerle bir araya geldi. Oldukça yoğun katılımlı geçen buluşmada çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık anne ve çocukların taleplerini de dinledi

.“GENÇLERİMİZ GELECEĞİNİ YABANCI MEMLEKETLERDE ARAMASIN”

Çocuklar, gençler ve kadınlar için onlarca projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çalık,

“İnsanlarımızın bulunduğu durum aslında hiç de hak etmediği bir noktaya doğru gidiyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak mümkün olduğunca her konuda her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olmaya gayret gösteren bir yönetim anlayışıyla hizmet ettik. Evlatlarımız için daha güzel bir memleket inşa edelim istiyorum. Gençlerimiz geleceğini yabancı memleketlerde yabancı topraklarda aramasın. Bu kadim topraklarda onların geleceğini inşa edelim” diye konuştu.

 

“TEK GAYEMİZ SİZLERE VE EVLATLARINIZA DAHA GÜZEL BİR MEMLEKET BIRAKMAK”

Göreve geldiği günden itibaren 10 yeni kreş ve 2 anne ve çocuk merkezini Beylikdüzü’ne kazandırdıklarını söyleyen Başkan Çalık, “7’si Beylikdüzü Belediyesi 3 tanesini de İBB’nin olmak üzere 10 kreş kazandırdık bu kente ve Beylikdüzü'nün kreş sayısı 11 oldu. İki tane de anne ve çocuk merkezimiz siz sevgili annelerimizin hizmetinde. Tek gayemiz sizlere ve evlatlarınıza daha güzel bir memleket bırakmak” dedi.

“BU KARDEŞİNİZ KAMUNUN BÜTÇESİNİ AHLAKLICA KULLANDI VE ASLA HEBA ETMEDİ”

Şehir plancısı bir belediye başkanı olarak meslek insanı anlayışıyla görev yaptığını ifade eden Başkan Çalık, “Bu kentin kaynakları bu kente dönmeli. Beş yıllık görev süremiz boyunca bu kente başta altyapı ve üstyapı hizmetleri olmak üzere kültür ve sanat merkezleri, kreşler, anne ve çocuk merkezleri, engelsiz yaşam merkezi, kapalı ve açık havuzlar, spor salonu, gençlik, inovasyon, teknoloji merkezleri ve yeni pazar alanları kazandırdık. Bakın bu kardeşiniz bu beş yıllık süre içerisinde kamunun bütçesini ahlaklıca kullandı ve asla heba etmedi” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. Samsunspor 27 33
11. A.Demirspor 26 32
12. Ankaragücü 27 32
13. Kayserispor 27 32
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 37
7. Boluspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Ümraniye 24 28
13. Manisa FK 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8