Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kahraman: "Bursa için azimle çalışacağız"

Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeki Kahraman, Bursa'nın sorunlarına getirecekleri çözümleri kamuoyuyla paylaştı.

BURSA (İGFA) - Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeki Kahraman "Bursa halkını ve Bursa kentini bir adım öteye taşıyacak hiçbir gayret görmedik, görmüyoruz ve bu yönde bir inancımız da kalmadı" ifadelerini kullanarak şehrin sorunlarına yaptığı açıklamayla çözüm önerileri sundu.

Başka Adayı Kahraman açıklamasında "20 yılı aşkın süredir Bursa'yı yönetenler neredeyse yaşanmaz hale getirdikleri bir kentte tüm eksiklerin ve beceriksizliği sorumlusu muhalefetmiş gibi davranma aymazlığından, aklımızla dalga geçer gibi; “onlar yapamadı biz yaparız” gibi projeler açıklamaktan vazgeçmelidir. Sayın Aktaş'ın proje olarak anlattığı hususlar bu bakımdan ciddiye alınamaz! Adama “22 yılda şimdi mi aklın başına geldi, elini tutan mı vardı” diye sorarlar! Bursa kötü yönetildi ve kaynakları israf edildi. Belediye kasası boşaltıldı. Bursa bu basiretsiz yöneticilere rağmen kendi dinamikleri ile her alanda sorunları ile kendi kendine baş etmeye çalışan bir kent haline geldi. Güçlü sivil toplumu ve dayanışma kültürü ile Bursa Sayın Aktaş’a rağmen hala ayakta" dedi.

Kahraman, "Bursa halkını ve Bursa kentini bir adım öteye taşıyacak hiçbir gayret görmedik, görmüyoruz ve bu yönde bir inancımız da kalmadı! Sadece kaynakları verimli kullanarak, kentin değerlerini gün yüzüne çıkararak bile Bursa çağdaş, yaşanması keyifli, sorunları çözülmüş, insanları mutlu, sokakları güvenli, örnek bir dünya kenti haline getirilecektir. Bursa tarihi ve kültürel zenginlikleri birlikte hızla gelişen bir şehir olmasına rağmen karşılaştığı çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Bursalıların yaşam kalitesini arttırmak ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çözüm odaklı projeler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın sorunlarını kötü yönetim, rant ve usulsüzlükler, ulaşım ve trafik sorunları, kentleşme ve altyapı sorunları, kamu yatırımları planlanırken gerekli nitelikte fizibilite çalışmaları yapılmamasından oluşan kamu zararları, düşük yaşam kalitesi olarak beş ana başlıkta değerlendiren Deva Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeki Kahraman, yapacakları projelerle Bursa’nın refahını arttırmayı ve şehri daha yaşanabilir kırmayı hedeflediklerini ve Deva Partisi olarak Bursa’nın potansiyelini en üst düzeye çıkartmak için azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kahraman çözüm önerilerini ise açıklamasında şu şekilde sıraladı:

1. Kötü Yönetim, Rant ve Usulsüzlükler

DEVA Belediyeciliği Etik Kurallar Bildirgesi çerçevesinde dürüst, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışını esas alacağız.

Geçmişte yapılan usulsüzlüklere yönelik gerekli idari soruşturmaları başlatacağız.

Belediye kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri çerçevesinde kullanacağız.

Belediye mevzuatı kapsamında açık kaynaklar üzerinden düzenli periyotlarla halkımızı bilgilendireceğiz.

Ranta, kayırmacılığa asla izin vermeyeceğiz.

Halkımızın kamu hizmetlerinden adil ve eşit yararlanmasını sağlayacağız.

Belediyenin örgütsel yapısını şehrin ihtiyaçları ve halkın beklentilerine göre yeniden dizayn edeceğiz.

STK’ların, muhtarların, kent konseyinin ve meslek odalarının şehir yönetiminde etkin rol almalarını sağlayacağız.

Kötü yönetim ve basiretsiz uygulamalar sonucu oluşturulan kamu zararı ve devasa borç kaynağını araştıracak ve halkımıza sunacağız.

Sayıştay raporlarını ve belediye kurumsal hafızasını irdeleyecek ve yapılan yolsuzlukları ortaya çıkaracağız.

2. Ulaşım ve Trafik Sorunları

Yeşil Bursa ulaşım ve hareketlilik master planını hazırlayacağız.

Şehirde trafiğin yoğun olduğu yerlere bisiklet yolları yapacağız. (planlı ve güvenli bisiklet park yerleri, bisikleti bir hobi aracı değil ekonomik ve pratik bir ulaşım aracı yapma, bisiklet yollarını toplu taşıma sistemi ile entegre ederek 'Bisikletini Park Et, Devam Et Sistemi" ile uyumlu hale getirme)

Alternatif bir yola sahip olmayan şehrimize yeni yol güzergahları için kurumsal paydaşlarımızın işbirliğinde gerekli fizibilite çalışmalarını yapacak ve hayata geçireceğiz.

Toplu taşımayı teşvik eden entegre ulaşım ağını kuracağız.

Bursaray’ın hat uzunluğunu arttıracak ve yeni istasyonlar ekleyeceğiz.

Özellikle kent meydanı-Merinos-Sırameşeler-Acemler güzergâhında yaşanan yoğun trafik sorunu için alternatif güzergahlar planlayacağız.

Yayalaştırma çalışmalarına ve insan odaklı imar uygulamalarına yönelerek hayatın aktığı trafiğe kapalı caddeler açacağız.

Akıllı trafik yönetim sistemlerini kuracak ve geliştireceğiz.

3. Kentleşme ve Altyapı Sorunları

Yeniden Yeşil Bursa kentsel yenilenme master planını hazırlayacağız.

Kentsel yenilenme master planı çerçevesinde kurumsal paydaşlarımızın katılımı ile şehrin riskli yapı stokunu tespit etmek ve gerekli kentsel yenileme çalışmalarını yürüteceğiz.

Şehir imar yönetmeliğini “Yeniden Yeşil Bursa” teması ile revize edeceğiz.

Yeni finansman modeller ile dar gelirli ailelerin konut dönüşümüne öncülük edeceğiz.(Dar gelirliler için yerel kaynaklar, kurumsal paydaşlar ve halkın katılımı ile konut edindirme teşvikleri belirleme ve uygun koşullarla halka sunma)

Uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasına geçeceğiz.

Konut yenilenmesinin yanında afet ve acil durum hakkında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürüteceğiz.

Kadim tarihiyle medeniyete kesintisiz ev sahipliği yapmış şehrimizin bu mirasını tereddütsüz koruyacak ve gerekli restorasyon çalışmalarını yapacağız.

Su ve kanalizasyon altyapısını yenileyecek ve düzenli olarak isale hatları ve rögar bakım ve temizliğini yapacağız.

15 dakikalık kent/kendine yeten semt modelini özel desteklerle geliştireceğiz.

Kaçak ve çarpık yapılaşmayla etkin mücadele edeceğiz.

Eski metruk yapıları yıkacak yeni sosyal donatı alanları kazandıracağız.

4. Kamu Yatırımları Planlanırken Gerekli Nitelikte Fizibilite Çalışmaları Yapılmamasından Oluşan Kamu Zararları

Şehrin ortasına yapılan stadyum ve hastanenin oluşturduğu şehir sıkışıklığını ve trafik sorununu kamulaştırma ve alt geçitlerle gidereceğiz.

Şehir hastanesinin şehrin çok dışına yapılmasından kaynaklanan ulaşım sorununu ücretsiz servisler ve toplu taşıma sefer sayıları arttırarak gidereceğiz.

Kurumsal paydaşlarımızın işbirliği ile yeni bağlantı yollarının yapılması için girişimlerde bulunacağız.

5. Düşük Yaşam Kalitesi

Yeniden Yeşil Bursa anlayışı ile plansız yapılaşmaya son vereceğiz.

Düzensiz göçü kontrol altına alacak ve şehrin organik-kontrollü olarak büyümesini sağlayacağız.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2 katına çıkaracağız.

Her mahalleye mahallenin dinlenme ve kaliteli zaman geçirme ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanları açacağız.

“Her yere eşit hizmet” anlayışı ile ilçelerimiz arasındaki yaşamsal kalite farkını mininize edecek, kolay ve yerinde hizmet erişim imkanı sunacağız.

Geri kalmış bazı ilçelerimize belediye hizmetlerinde pozitif ayrımcılık sağlayarak gelişmişlik farkını bitireceğiz.