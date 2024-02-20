Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, büyük ve güçlü bir aile olduklarını söyleyerek birlik, beraberlik mesajı verdi. Büyükkılıç, “Biz bir aileyiz, güçlü bir aile” dedi. Toplantıya telefonla katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de “Memduh ağabey sağ olsun herkese ağabeylik yapıyor, liderlik yapıyor” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç ve telefon görüşmesi yoluyla iştirak eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ve partililer katıldı.

Toplantıda katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti il, ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “İyi ki varsınız. Tabi ki Melikgazi Kayseri’miz için bu işin olmazsa olmazı. Teşkilatçılık bağlamında da geçmişten beri başarılı çalışmaları ve yapısıyla örnek ve önder olmakta” dedi.

Başkan Büyükkılıç, güçlü bir aile olduklarına vurgu yaparak, “Biz bir aileyiz, güçlü bir aile. Mazlum insanların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşları, yol arkadaşlarıyız. Kayseri Büyükşehir ve 16 ilçede görevlendirme yapıldı. İnşallah el ele, gönül gönle vermek suretiyle yine 17-0 diyoruz. Elbette belediye başkanlarımızın yanında yer almak, hepsini bağrımıza basmak ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin elini güçlendirerek yolumuza devam etmek, bu anlayış içerisinde yükü paylaşacağız. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Kayseri yatırımlarda 30 büyükşehir içerisinde 1 numara olarak tarafsız kuruluşlar tarafından paylaşıldı” diye konuştu.

“GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yeni raylı sistem hatları gibi önemli projelerden de söz eden Büyükkılıç, gençlere yönelik hizmetlere ayrı bir parantez açtı. Başkan Büyükkılıç, “Özellikle gençler, gençler bizim için önemli. Onları yüreklendirmemiz lazım, onlara yönelik projelerimizle yer almamız lazım, onların elinden tutmamız lazım. Bu manada tüm belediyelerimiz üzerine düşenden fazlasını yapıyor. Allah’a şükürler olsun. Bulunduğumuz yerler insanlara hizmet etme yeri. Sizler bizlere bu fırsatı vermeseydiniz biz yapamazdık. Daha fazlasına layıksınız. Daha fazlasını yapacağımızdan da şüpheniz olmasın. Yaparsa yine Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları yapar” ifadelerini kullandı.

“ESKİ KAYSERİ İLE YENİ KAYSERİ ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR”

Toplantıda, telefonla katılımcılara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri hizmetlerle eski Kayseri ile yeni Kayseri arasında dağlar kadar fark olduğunu vurguladı. Bunları yaparken arkalarında dua eden ve destekleyen bir ordu olduğunu, kendilerine iyi günde kötü günde sahip çıkan kardeşleri olduğunu belirten Özhaseki “Allah sizlerden razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin” şeklinde konuştu.

Halkı, Allah’ın kendilerine emaneti olarak gördüklerini sözlerine ekleyen Özhaseki, kibir ve rehavetin olmaması gerektiğini de bildirerek, kendisine AK Parti Genel Merkezi’nin 44 tane ile gitmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Özhaseki, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Haftaya da Kayseri’ye geleceğim, ben de çalışmalara başlayacağım. Üzerime ne düşüyorsa, nerelere gitmem gerekiyorsa, hangi köylere uğramam gerekiyorsa hiçbirini ihmal etmeden gideceğim. Çünkü biz bir davaya inanıyoruz. Bizler sırdan bir parti değiliz” dedi.

“MEMDUH AĞABEY SAĞ OLSUN HERKESE AĞABEYLİK YAPIYOR, LİDERLİK YAPIYOR”

Konuşmasında “Biz şehrimizi seviyoruz” diyen Özhaseki, “Memduh ağabey sağ olsun herkese ağabeylik yapıyor, liderlik yapıyor” şeklinde konuşarak, belediye başkan adaylarını anlı şanlı olarak her yerde anlatacaklarını ve seçimlerde başarıyı yakalayacaklarını kaydetti.

Erciyes’teki kayak merkezi dolayısıyla Kayseri’ye çok sayıda yabancı turist geldiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise “Şehrimiz Allah’a çok şükür iyi bir konumda. İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz hakikaten elinden gelen gayretin fevkinde başarılara imza atıyor, şehrimizi geleceğe taşıyor” ifadelerinde bulundu.

Bu coşku ve birlikteliğin kendilerini gururlandırdığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de göreve kim gelirse gelsin, görevini layıkıyla yapmak için elinden geleni yaptığını ve bu tutumun da başarıyı getirdiğini anlatarak “Gerçekten şu dünyada yaptığımız bu iş kadar hayırlı bir iş daha yok” dedi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise Melikgazi ilçesinin Kayseri’nin göz bebeği olduğunu ifade ederek teşkilat olarak yaptıkları çalışmalara dair bilgiler paylaştı. Şahin, desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.