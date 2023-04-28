Sakarya'da Erenler Büyükesence Mahallesini ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, “İstikrarın sürmesi, eser ve hizmetlerin devamı için seçimlerimizin büyük önemi var. Doğru adımlarla yola devam diyerek, Sayın Cumhurbaşkanımıza en güzel şekilde yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Büyükesence 14 Mayıs’a hazır” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Büyükesence Mahallesini ziyaret etti. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı ile birlikte Büyükesence Mahalle Muhtarı Sadettin Duman ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yüce, vatandaşlarla tek tek selamlaştı, talep ve önerilerini dinledi. Yüce, restorasyonu tamamlanan Tarihi Orhan Camii’nin açılışını 1 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştireceklerini açıkladı.

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Büyükesence mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan başta Tarihi Orhan Camii restorasyonu olmak üzere futbol sahası, yolların yenilenmesi, e-5 girişine ışıklarla güvenli dönüşlerin sağlanması ve açılışı yapılan yeni otoban girişi yatırımlarından duyulan memnuniyet paylaşıldı.

Başkan Yüce, Büyükesence mahallesinde vatandaşların yakın ilgisiyle karşılaştı. İlgi ve destekleri için tüm hemşerilerine teşekkür eden Başkan Yüce, mahallenin ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Yüce, “Bugüne kadar mahallemizin taleplerine kayıtsız kalmadık ve gerekli adımları attık. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜKESENCE 14 MAYIS’A HAZIR

Başkan Yüce, 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçim yapılacağını belirterek, “İstikrarın sürmesi, eser ve hizmetlerin devamı için seçimlerimizin büyük önemi var. Bugün görüyorum ki Büyükesence 14 Mayıs’a hazır. Biz; şehirlerimizi, ülkemizi imar ve ihya ederken, hizmetlerle geleceğe hazırlarken, 21 yıllık kazanımlarımızı yıkmayı, ortadan kaldırmayı düşünenler var. Ama Büyükesenceli kardeşlerim buna müsaade etmeyecek, doğru adımlarla yola devam diyerek, Sayın Cumhurbaşkanımıza en güzel şekilde yol arkadaşlığı yapmayı sürdürecektir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.