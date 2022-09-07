Büyükataman: İnternet Gazeteciliği Yasası Ekim ayında yasalaşacak

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, kamuoyunda 'dezenformasyon yasası', sosyal medya ve internet gazeteciliği yasası olarak bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifin TBMM'de Ekim ayında kanunlaştırılacağını söyledi.BURSA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Eylül Pazar Günü Bursa’ya geliyor. Bahçeli’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantısı öncesinde MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğplu, MDK Üyesi Muhammet Tekin ve İl Başkanı Cihangir Kalkancı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Büyükataman, MHP olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ’ne büyük bir hassasiyet, olağanüstü bir titizlik ile hazırlandıklarının altını çizdi.

Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda istikrarlı ve tavizsiz bir şekilde ilerlemesini sürdürmenin yolunun 2023 seçimlerinden geçtiğini belirten Büyükataman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte Türkiye’nin geçmişte yaşanan kısır tartışmalardan, istikrarsız hükümetlerden ve sonu gelmeyen siyasi kavgalardan kurtulduğunu kaydetti.

"TÜRK MİLLETİNE SOSYAL MEDYA İLE HÜKMEDECEĞİNİ SANANLAR..."

“Cumhur İttifakı olarak atılan bu tarihi adımlara ve Türkiye’nin yükselişine karşın; FETÖ’sü, PKK’sı, CHP’si İP’i altılı masa etrafında birleşmiş, sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla alçakça algı operasyonları yapmaktadır” diyen Büyükataman, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ‘’Sosyal Medyaya Herkes T.C Kimlik Numarası ile Girsin’’ önerisine, hep bir ağızdan, ortak bir dil ile karşı çıkmalarının sebebi budur. Sosyal medya üzerinden kimliği belirsiz hesaplarla milletimiz arasına yalan ve fitne saçanlara, itibar suikastları ile gündemi meşgul edenlere karşı yapılacak düzenlemeye Zillet ortaklarının karşı çıkması manidardır. Türkiye Cumhuriyeti, dünyada ve bölgesinde kimsenin göz ardı edemeyeceği kadar önemli ve güçlü bir ülkedir. Bu ülkenin gündemine ve Türk milletinin zihnine sosyal medya ile hükmedeceğini sananlar en güzel cevabı aziz milletimizden alacaktır” diye konuştu.

Gönül seferberliği halinde “Adım Adım 2023” çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden İsmet Büyükataman, ilkini 4 Eylül’de Sivas’ta yaptıkları “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı toplantılarda büyük bir şevk ile hedeflere ilerleyeceklerini belirterek, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te yeniden seçilmesi için çalışacak ve Cumhur İttifakı’nın TBMM’de anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşmasının önemini her vatandaşımıza anlatacağız. Bu hayati süreçte tahriklere kapılmadan, saldırı ve sabotajlara teslim olmadan, ilkelerimiz ve inançlarımıza sımsıkı sarılarak kutlu mücadelemizi Allah’ın izniyle zafere ulaştıracağız” dedi.

BURSALILARA AÇIK DAVET

Ataman, Bursa’nın kurtuluşunun 100. yılı olan 11 Eylül Pazar günü saat 17.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Gökdere Meydanı’nda gerçekleştirecekleri açık hava toplantısına tüm Bursalıları davet etti.

“DEZENFORMASYON YASASI EKİM AYINDA YASALAŞACAK”

Öte yandan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir’in kamuoyunda ‘dezenformasyon yasası, internet gazeteciliği yasası’ olarak bilinen ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ilgili sorusu üzerine Büyükataman, söz konusu teklifin Ekim ayında TBMM’de kanunlaşacağını söyledi.

“SOSYAL MEDYANIN DENETİM ALTINA ALINMASI ŞART”

Sosyal medyanın ve internet gazeteciliğinin mutlak suretle denetim altına alınması gerektiğini kaydeden Ataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile yaptıkları toplantıda da bu konunun elzem olduğunu dile getirdiklerini ifade etti. Ataman, "Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset hizmet değil hizip üretirse altından kalkması çok zordur. Toplumsal huzurumuzun yanında birlik ve güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir" diye konuştu.