Bursalı vekil Atilla Ödünç Adana'daki durumu anlattı

Adana'nın Çukurova ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile yardım organizasyonlarına katılan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, bölgedeki durumu yaptığı basın açıklamasıyla anlattı.BURSA (İGFA) - Depremde evleri hasar gören vatandaşların konaklama istekleri için her türlü imkanın sağlandığını duyuran AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, depremzedelerin yemek ve ısınma ihtiyaçları için gerekli tedbirleri alarak yaraların sarılması için adeta millet devlet el birliğiyle seferberlik ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Adana'daki çalışmalara katılan Milletvekili Ödünç, deprem bölgesinde yıkılan 13 binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar Adana'da 360 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 993 vatandaşın ise yaralı olarak çıkarıldığını duyurdu. 11 enkazda aktif olarak çalışmaların devam ettiğini kaydeden Ödünç, "Çukurova'da kurulan AFAD çadırlarında barınan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bursa ve ilçe belediyelerimiz ile yurdun dört bir tarafından gönderilen gıda, temizlik, giysi ve ısınma gibi birçok ihtiyaç malzemesi ile halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Kızılay, AFAD UMKE ve Valilik ekiplerimiz koordineli bir şekilde gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu zor günlerin üstesinden gelineceğini kaydeden Ödünç, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.Devlet millet omuz omuza vererek, inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız" dedi.