Bursalı CHP'liler İmamoğlu ile İDO'nun arabalı feribotlarını görüşecek

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin Yenikapı'dan Mudanya ve Bandırma'ya düzenlediği arabalı vapur seferlerini kârlı olmadığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından CHP Bursa İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile randevu talep etti. 16 Haziran'da gerçekleşecek görüşmede neler yapılabileceği masaya yatırılacak.BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeyken 2011 yılında özelleştirilen İDO'nun Yenikapı'dan Mudanya ve Bandırma'ya düzenlediği arabalı vapur seferlerini kârlı olmadığı gerekçesiyle iptal etmesi üzerine CHP Bursa İl Başkanlığı harekete geçti.

Seferlerin sürmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıklayan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP'nin Bursa'daki belediye başkanlarının da katılımıyla 16 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu alındığını ve konunun masaya yatırılacağını bildirdi.

2007 yılında her gün karşılıklı 2 sefer yaparak Yenikapı-Güzelyalı seferlerine başlayan Osman Gazi-1 ve Orhan Gazi-1 hızlı feribotlarının sefer sayısının talebe bağlı olarak artırıldığını da hatırlatan Karaca, Bursa'nın hava ulaşımının Yenişehir Havaalanı Sabiha Gökçen'in gölgesine terk edildiğini, 10 yıldır tren beklediğini ve defalarca söz verilmesine rağmen bitirilemeyen bu projelere bir de İDO'nun arabalı feribot seferleri eklendiğinde ulaşım açısından sadece karayollarına mahkûm edilmeye çalışılmasının şehri de gerileteceğini söyledi.

Başkan Karaca, "Mudanya Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz, Gemlik Belediye Başkanımız Uğur Sertaslan ve Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem'in de katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Toplantıda mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Orhan Gazi-1 ve Osman Gazi-1 feribotlarının seferlerinin sürmesi için yapılabilecekleri masaya yatıracağız. Bursa'nın ve Bursalıların yanı sıra tüm halkımızın İstanbul'a araçla deniz ulaşımı hizmeti alabilmesi için umudumuzu koruyoruz" diye konuştu.