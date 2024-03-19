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Bursa’da yerel seçimler kritik! Hangi ilçede kim önde?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, 2024 yerel seçimler öncesi Bursa ve ilçelerinde son durumu kaleme aldığı köşe yazısında, kritik ve çekişmeli ilçeleri değerlendirdi.BURSA

SİYASET 19.03.2024, 11:23
Bursa’da yerel seçimler kritik! Hangi ilçede kim önde?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, 2024 yerel seçimler öncesi Bursa ve ilçelerinde son durumu kaleme aldığı köşe yazısında, kritik ve çekişmeli ilçeleri değerlendirdi.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

BURSA’DA YEREL SEÇİMLER KRİTİK! HANGİ İLÇEDE KİM ÖNDE?

Yerel seçim heyecanı Bursa ve ilçelerinde sürüyor. Bazı ilçelerde adaylar kendisini kesin seçileceğini düşünüyor.

Aslında bu seçim biraz farklı yönden ilerliyor. Seçimler kimsenin cebinde değil.

Anket şirketleri, sürekli yeni veriler paylaşıyor. Bir hafta önce paylaştığı verileri sürekli güncelliyor.

1 haftada ne değişti? Türkiye genelinde olağanüstü bir durum olmadı sonuçta…

Yerel seçimlerin anketi, telefonla değil, sahada yapılır.

Sahada anket yapan bir kişi gördünüz mü?

Sahanın analizi çok farklı olur. Mikrofon tutarsınız, “A partisine attım ama bu sefer B partisine atacağım” diyen bir vatandaş, seçim günü sandıkta fikrini değiştirebiliyor.

Anket şirketleri, verdikleri verilerle algı yönetmeye çalışıyor.

Sahada alınan veri daha önemli.

Tüm belediye başkan adayları, meclis üyeleri, sahada seçim çalışması yapıyor gece-gündüz.

Sahanın nabzını tutuyorlar.

Bursalılar ne istiyor? Belediye başkan adayları ne vaat ediyor?

Vatandaş, partiden ziyade hangi adayın vaatleri yapabileceğine inanırsa ona oy vereceği kesin.

BÜYÜKŞEHİR’DE ALİNUR AKTAŞ 3 PUAN ÖNDE

Anket şirketlerine göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ile CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey arasında geçeceğini söylüyor.

Alinur Aktaş’ın Mustafa Bozbey’e karşı 3 puan farkla önde olduğunu yönünde veriler geliyor önümüze…

Sahaya baktığımızda, İyi Parti adayı Selçuk Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın ve Zafer Partisi adayı Bayram Kazancı’nın da etkisini göründüğünü söyleyebiliriz.

Kararsız oyların önemi burada öne çıkıyor. Bazı anket şirketlerine göre, kararsızların yüzde 15 civarında olduğu ancak bu seçimde sandığa gidecekleri belirtiliyor.

Bursa Büyükşehir’de seçimin kaderi 28 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingiyle şekilleneceğini söylemek daha doğru.

OSMANGAZİ’DE MUSTAFA DÜNDAR 6 PUAN ÖNDE

İlçelere baktığımızda, Osmangazi’de AK Parti adayı Mustafa Dündar, CHP adayı Erkan Aydın ve İyi Parti adayı Orkun Özeller öne çıkıyor. Anket şirketlerine göre Mustafa Dündar 6 puan farkla önde.

Mustafa Dündar ile Erkan Aydın, 2019 seçimlerinde de karşı karşıya geldi sandıkta…

İttifakların yarıştığı o seçimde Mustafa Dündar, rakibi Erkan Aydın’a 5 puan fark atmıştı.

O ittifaklardan İyi Parti, Deva, Gelecek, Yeniden Refah partileri kendi adaylarıyla yola devam ediyor.

MHP’nin de desteklediği Mustafa Dündar’ın 6 puanlık farkı koruyacağı görüşünde birleşiyor kulisler…

YILDIRIM’DA DENGELER SEÇİMİN GALİBİNİ BELİRLEYECEK

Yıldırım’da AK Parti adayı Oktay Yılmaz, CHP adayı Mehmet Önder Mutlu, İyi Parti adayı Ayhan Özbek, Yeniden Refah Partisi adayı Nimetullah Narman yarışıyor. Oktay Yılmaz, her ne kadar kendisini garanti görse de, bu seçim biraz farklı. Her türlü sonuca gebe bir Yıldırım seçimi olacak gibi duruyor sahada.

Çünkü, Yıldırım dengeler ilçesi. Hemşehri derneklerini yanına alan kazanıyor. Doğu ve Güneydoğu oylarında sıkıntı var gibi görünüyor.

Son gelen bilgilere göre Oktay Yılmaz, rakiplerine göre 3 puan önde. Mehmet Önder Mutlu, Ayhan Özbek, Nimetullah Narman’ın ciddi oy oranları olduğu, seçim galibinin bu dörtlü arasında geçeceği görünüyor.

Özellikle Yeniden Refah Partisi’nin önemli çıkışı, AK Parti alternatifi olarak görülüyor Yıldırım ilçesinde.

Oktay Yılmaz’ın 3 puanlık farkının kararsızların oylarıyla kapanabileceği belirtiliyor.

2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı adayına 18 puan fark atan Oktay Yılmaz’ın, sadece MHP desteği ile 2024 seçimlerine giriyor.

NİLÜFER’DE ŞADİ ÖZDEMİR FARKA KOŞUYOR

Nilüfer’de sahaya göre, CHP adayı Şadi Özdemir, rakibi AK Parti adayı Celil Çolak’a 12 puan fark atmış durumda. Bu fark, seçime kadar kapanabilecek bir fark değil.

Her ne kadar CHP içinde iç çekişme yaşansa da Şadi Özdemir, bu sıkıntıları bütünleştirecek adımlar atarak seçimi rahat kazanan ilçeler arasında yer alıyor.

2019 seçimlerinde CHP adayı 27 puan farkla seçimi kazanmıştı.

AK Parti’nin Nilüfer’de hedefi, Büyükşehir ve meclis üyesi oylarını yükseltmek.

 MUDANYA’DA DENİZ DALGIÇ RÜZGARI: FARK 8 PUAN

Mudanya’da CHP adayı Deniz Dalgıç, rakibi AK Parti adayı Gökhan Dinçer’e karşı 8 puan önde götürüyor. İyi Parti adayı Erol Demirhisar, sadece AK Parti oylarını bölebiliyor.

Mudanya’da doğru adayla yola çıkan CHP’nin en büyük kozu ise, sosyal demokratların oyları.

2019 seçimlerinde CHP adayı, rakibine 12 puan fark atarak seçimleri kazanmıştı.

 M.KEMALPAŞA’DA ŞÜKRÜ ERDEM FARKI: 5 PUAN

Mustafakemalpaşa’da durum kritik. CHP adayı eski bakan Şükrü Erdem, Cumhur İttifakı MHP adayı Ahmet Beygirci’ye karşı 5 puan fark atmış durumda. İyi Parti adayı İsa Söğüt, Yeniden Refah adayı Sedat Sevim de ikincilik için yarışıyor.

MHP’nin çok istediği ilçe olan Mustafakemalpaşa’da Cumhur İttifakı’nın hayal kırıklığı yaşayacağı tahmin ediliyor.

2019 seçimlerinde AK Parti adayı, İyi Parti adayının 1 puan önünde seçimleri kazanmıştı. Milliyetçi oyların önde olduğu ilçede Şükrü Erdem’in yanı sıra İsa Söğüt’ün de iyi derecede oy toplaması bekleniyor.

İNEGÖL’DE ALPER TABAN 10 PUAN ÖNDE

İnegöl’de AK Parti adayı Alper Taban, rakiplerine 10 puan fark atarak rakip tanımıyor. CHP adayı Ali Doğan, İyi Parti adayı Sevda Özcan, Yeniden Refah adayı Mehmet Kaygusuz da ikincilik için yarışan adaylar arasında.

Alper Taban’ın kişiliği ve yaptığı hizmetleri ile vatandaş memnuniyetinde yüzde 70 oranında olması da İnegöl’ün AK Parti’nin kalesi olmaya devam etmesine vesile oldu.

2019 seçimlerinde Alper Taban, İyi Parti adayı Hakan Özdemir’e 41 puan fark atmıştı.

GEMLİK’TE SANDIKTAN HER SONUÇ ÇIKABİLİR

Gemlik’te CHP adayı Şükrü Deviren ile AK Parti adayı Refik Yılmaz arasında ciddi bir yarış söz konusu.

Bir önceki hafta Refik Yılmaz, kamuoyu yoklamalarında önde olurken, bu haftaki kamuoyu yoklamalarında 1 puan farkla Şükrü Deviren’in öne geçmesi şaşkınlık yaratıyor.

Son haftaya kadar bu yarışın devam etmesi bekleniyor.

2019 seçimlerinde CHP adayı, AK Parti adayına karşı 5 puan farkla seçimi kazanmıştı.

Diğer ilçeleri de bir sonraki yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Görünen o ki, bu yerel seçim çok farklı sonuçlara gebe olacak. Garanti görünen ilçeler, başka partilere geçebilir.

Sağlıklı ve esen kalın…

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