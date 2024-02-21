Son Dakika

Bursa’da kıyasıya yarış! Seçimin galibi kim olacak?

SİYASET 21.02.2024, 17:44
Bursa’da kıyasıya yarış! Seçimin galibi kim olacak?

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, konuk oldu.ZÜBEYDE ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına katılan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti’nin Bursa’da seçim çalışmalarını ve Bursa halkına neler vaat ettiklerini anlattı.

“ADAYLIK SÜRECİNİ SORUNSUZ TAMAMLADIK”

Adaylık sürecini eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını vurgulayan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “Dün itibariyle 17 ilçemizde ve büyükşehirde hem belediye başkan adaylarımız hem de bütün ilçelerdeki belediye meclis üyesi adaylarımızın listeleri ilçe seçim kurullarına teslim edildi. Bundan sonraki süreç partilerin kamuoyunun gözü önünde seçim tarihine kadar yoğun bir mücadele başlayacak. O manada bir hareketlilik var. Bu aday sürecinin Türkiye’de genelinde sorunsuz tamamlayan iliz, İYİ Parti teşkilatları olarak.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’YA GELDİĞİMİZDEN BERİ SAHADAYIZ”

Bursa’ya adım attığında beri sahada olduğunu söyleyen İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “ 89’da öğrenci olarak geldik, Allah bize öyle bir yol nasip etti. Sendikayken sahadaydık, il başkanı iken sahadaydık, milletvekilliği görevimizde daha bir yıl dolmamasına rağmen yine sahadaydık. Nasip, bizim de kaderimiz sokaklarda çizilmiş.” dedi.

“SAHADA ANORMAL BİR ŞEKİLDE ŞİKAYET VAR”

Yaptıkları saha çalışmalarında halktan yana anormal derece şikayetin var olduğunu belirten söyleyen İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sahada seçmenle birebir olan yol izledik. Parti olarak da şahıs olarak da böyle bir tarzımız oldu. Sahada anormal bir şikayet var. Birincisi, bunlar genel politikalardan kaynaklanan şikayetler, bunun birinci sırasını da ekonomi alıyor. İkinci ise mülteci sorunu. Bizim insanımızın, esnafımızın artık rekabet edemeyeceği, alanı terk ettiği ve gettolaşan, iki mahallemizi resmen kapatan ve bu gittikçe artan, yarınlarda ciddi toplumsal olaylara gebe olan bir sorun. Uyuşmayan bir kültür, farklı bir anlayız, tamamen kapalı bir toplum, entegrasyona kapalı ve asıl mesele geliş sebebi savaş vs. bittiği halde, gezmeye gidebildiği halde buranın imkanlarından dolayı buradan gitmek istemeyen ve şimdilik sadece yeterli sayıya ulaşmadığı için sesiz duran, kendi kapalı haberleşme alanları olan başka bir yönetime sahipler. Üçüncüsü şikayet ise, ulaşım. Ciddi bir trafik sorunu var, İstanbul’a benzedik. Günün asgari iki saatini vatandaş yolda kaybediyor.”

TÜRKOĞLU ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Son günlerde adaylıktan çekileceği iddialarını da yanıtlayan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, “Ciddiyet, samimiyeti ve dürüstlüğü bırakmayalım. Bu kavramları bırakırsak yarın yaşamın anlamı, siyasetin anlamı hiçbir şeyin anlamı kalmayacak. Bu tür iddialara gündem olmasın diye cevap bile vermiyorum. Öyle çekilme, mekilme… Allah ömür verdiği sürece ben hayatımda hiçbir şeyi ‘-mış gibi’ yapmadım. Seçildiğimiz günden beri milletin derdi ile alandayız. Büyükşehir adaylığımızı teşkilatlarımız, genel merkez ve genel başkanımız uygun gördü bunu da ‘-mış gibi’ yapmayız.” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8