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Bursa’da Kestel ve Gürsu Belediye Başkanları istifa mı edecek?

SİYASET 17.01.2023, 11:57
Bursa’da Kestel ve Gürsu Belediye Başkanları istifa mı edecek?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, genel ve yerel seçimlerle ilgili kaleme aldığı yazısında, bazı belediye başkanlarının milletvekilliği aday adaylığı için istifa edeceğini yazdı.

İşte Mesut Demir’in köşe yazısı…

Seçim atmosferinin tavan yaptığı bugünlerde Ankara kulisleri de hareketlendi. 2023 seçimleri ile ilgili takvim 14 Mayıs’ı ağırlıkla gösteriyor.

Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği seçim takvimi olan 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimlerinin yanı sıra başörtüsü ile ilgili referandum hazırlığının da yapıldığı kulislerde konuşuluyor.

Yanı sıra…

Milletvekilliği seçimleri için siyasi parti il ve ilçe başkanları da istifa sürecini şubat ayında tamamlaması bekleniyor.

Milletvekilliği seçimlerinin ardından yerel seçimler de 2023 yılına damgasını vuracak.

Yerel seçimlerde partilerin yeniden aday göstermeyeceği belediye başkanlarını milletvekilliği için istifa ettireceği de gündemin ilk konuşulan maddeleri arasında yer aldı.

Türkiye geneli birçok ilde belediye başkan adayı olarak tekrar gösterilmeyeceği düşünülen belediye başkanlarına şubat ayı içerisinde “İstifa edin, milletvekili aday adayı başvurusu yapın” denileceği öğrenildi.

AK Parti ve MHP’de seçim hareketliliği devam ederken, bazı milletvekillerine ise belediye başkanlığı yolu açılıyor. Yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak gösterilmek istenen isimlere, “Milletvekili aday adayı olmayın, belediye başkan adayı olarak gösterileceksiniz” mesajının da verileceği belirtiliyor.

Genel seçimlerde değişim isteyen AK Parti kurmaylarının, yerel seçimlerde de önemli başarı elde etmek istedikleri ifade ediliyor.

İstanbul ve Bursa, bu iki konuda önemli iller olarak göze çarpıyor.

Nitekim…

Bursa’da 6 milletvekilinin yeniden aday gösterilmeyeceği, 5 belediye başkanının da şubat ayında milletvekili aday adaylığı için istifa edeceği gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor.

İstifa edeceği belirtilen belediye başkanlarından ikisinin Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık olduğu belirtiliyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın istifa etmesi halinde yerine yerel seçimlere kadar meclis üyeleri Ali Zeybek ve Haluk Kürel isimlerinden birinin başkanlık edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın istifa etmesi durumunda yerine meclis üyeleri İbrahim Arslan ve Hakan Şener’den birinin başkanlık koltuğuna geçmesi bekleniyor.

Kulis bilgileri ile Bursa siyaset camiası da, istifa edecek diğer belediye başkanlarını ve aday gösterilmeyecek olan milletvekilleri isimlerini merak ediyor.

AK Parti ve MHP, bu yol ile hem başarısız belediye başkanları ve milletvekillerinden kurtulmayı, hem de yeni isimlerle genel seçim ve yerel seçimlerde başarı oranını yükseltmeyi planladığı belirtiliyor.

İstanbul’da da 3 belediye başkanına milletvekili aday adaylığı için istifa ettirileceği öğrenildi.

Bakalım süreç nasıl işleyecek?

Zaman daraldı, 14 Mayıs tarihi kesinleşirse, şubat ve mart aylarında adaylık süreci heyecanı saracak Türkiye’yi…

Sağlıklı ve esen kalın…

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