Bursa’da dengeler değişiyor mu? Kulislerden çarpıcı aday senaryoları

Yerel seçimlerde keskin viraj olarak tabir edilen Kasım ayında AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti’nin adaylarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. Bursa’da kimler belediye başkan adayı olarak gösterilecek? Hangi belediye başkanlarına teşekkür edilecek? İşte kulislerden gelen çarpıcı bilgiler…

KULİS HABER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - AK Parti, Kasım ayının ilk yarısında Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. Yine 5 Kasım’da kurultay yapacak olan CHP’de genel başkanın belirlenmesinin ardından Büyükşehir adaylarını açıklayacak.

Yine MHP, Cumhur İttifakı çerçevesinde aday belirleyeceği belediyelerle ilgili çalışmaları hızlandıracak.

İYİ Parti, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam edecek. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi için isim arayışlarını sürdürüyor.

AK Parti’de gözler Büyükşehir Belediye Başkan adayı isminde olacak. Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendikten sonra ilçe belediye başkan adayları Aralık ayı içerisinde netleşecek.

Ankara kulislerine göre, AK Parti, Türkiye genelinde yüzde 80 oranında değişime gidecek. Bursa’da da yaklaşık olarak bu oran bekleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN 2 ADAY MI BELİRLENDİ?

Kulislere göre, yüzde 80'in üzerinde bir değişim gerçekleşmesi ve Bursa’da 3 belediye başkanı ile yola devam edilmesi bekleniyor. Kendisine teşekkür edilerek aday gösterilmeyecek ilçeler arasında Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın olduğu, diğer ilçelerden devam edecek isimlerin henüz netleşmediği belirtiliyor. İttifak çerçevesinde 3 ilçe de MHP’nin belediye başkan adayı çıkaracağı konuşuluyor.

AK Parti’de aday belirleme strateji ekibinin başında Genel Başkan Vekili Efkan Ala bulunuyor. Ekibin Türkiye geneli yaptığı çalışmaların 2 aydan bu yana sürdüğü, özellikle Büyükşehir ve il belediyeleriyle ilgili kamuoyu ve teşkilat yoklamalarının devam ettiği belirtilirken, kulislerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 2 ismin belirlendiği, bu isimlerden birini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirleyeceği ifade ediliyor.3 dönem kuralının belediye başkan adaylarında da uygulanacağı da belirtilirken, Bursa’da istifa eden bazı ilçe başkanlarının adaylığının düşük ihtimalde olduğu da gelen bilgiler arasında.

CHP’NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI KURULTAY SONUCUNA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

CHP’de ise süreç tamamen kurultaya bağlı olarak işleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilirse Mustafa Bozbey, CHP’nin Büyükşehir adayı olacak. Diğer adaylardan biri genel başkan seçilirse, Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak seçime gideceği belirtiliyor.

Yine Nilüfer Belediye Başkan adaylığı konusunda Bursa Eğitim Platformu Kurucusu, eğitimci Mehmet Yıldız’ın ismi öne çıkarken, Mesut Şehitoğlu’nun adaylığı Bozbey’in adaylığına göre şekillenecek. CHP’de genel başkan kim olursa olsun, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a hizmetlerinden teşekkür ederek aday göstermeyeceği dile getiriliyor.

İbrahim Alagöz ile ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması halinde aday olarak değerlendirileceği de gelen bilgiler arasında.

MHP VE İYİ PARTİ’DE DURUM NASIL?

MHP’de ise, Cumhur İttifakı çerçevesinde Bursa’da 3 ilçe istediği, bu ilçelerin Yenişehir, Gürsu ve Harmancık olduğu belirtiliyor.

İyi Parti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İsmail Tatlıoğlu ve Recep Altepe üzerinde durduğu, Recep Altepe’nin İyi Parti’nin teklifini reddettiği kulislerde konuşuluyor.