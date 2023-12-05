Bursa Yıldırım'da 'Saadet'li kadınlardan 'üs' tepkisi!

Saadet Partisi Kadın Kolları Yıldırım İlçe Başkanı Hatice Kul, Kürecik ve İncirlik üsleri başta olmak üzere Türkiye'deki tüm ABD ve NATO üslerinin kapatılması gerektiğine dikkati çekti.BURSA (İGFA) - İsrail terör devletinin Filistin’de yaptığı insanlık dışı soykırıma karşı Yıldırım Setbaşı Meydanı'nda stant açarak imza kampanyası düzenleyen Saadet Partililer, sayıları tüm ısrarlı taleplere rağmen resmi mercilerce sır gibi saklanan yabancı askeri üslerini ülkede istemediklerini söyledi.

SP Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Kul, “Bölgemizdeki tüm işgallerde başrolü oynayan askeri üsler ve erken uyarı sistemleri, bölgemize ve Müslüman ülkelere sadece kan ve gözyaşı getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir. Bu üslerden yapılan operasyonlar nice masumların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına, yurtlarından-topraklarından çıkarılmasına sebep olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Kundaktaki bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve sivil demeden hiçbir ayırım yapmaksızın Müslüman olan herkesi yok edilmesi gereken bir hedef olarak gören ülkelerin bu rezil amaçları için kullanılan üslerini istemiyoruz" çağrısında bulundu.