Bursa Yıldırım'da muhalefetten 6'lı buluşma

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 siyasi partinin ilçe başkanları bu kez Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Saadet Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Abdullah Kocamaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen muhalefet partilerinin buluşmalarının ikincisi CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Yıldırım İlçe Başkanı Kemal Ataç, Demokrat Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hasan Ali Ünal, DEVA Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Şener Temur, Gelecek Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Ercan Sönmez ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

2023 seçimlerine yönelik çalışmaların değerlendirildiği yaklaşık 2 saat süren toplantıda ilçe başkanları ortak bir açıklamada bulundu.

Siyasi partilerin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ile alakalı partilerimizin iş birliğini sağlamak ve yine partilerimiz arasındaki çalışmaları koordine etmek maksatlı komisyon oluşturulduğunu kaydeden 6 siyasi parti, oluşturulan komisyonun özellikle seçim güvenliğinin sağlanabilesi adına çalışmaları yürütüceğini kaydetti.

Yaptıkları açıklamada, "Çok önemli bir sürece girmiş bulunuyoruz" diyen partililer, "Her seçim önemlidir fakat önümüzdeki seçim çok daha önemlidir. Özellikle ülkemize ve vatandaşlarımıza layık görülen zorlu koşulları hep birlikte yaşıyoruz. Yine bizler sahada yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik durumu üzülerek görüyoruz. Fakat her türlü olumsuzluğa rağmen vatandaşlarımızın 6’lı masaya olan inancını ve 6’lı masanın vatandaşlarımıza umut olduğunu da heyecanla görmekteyiz. 6’lı masa sayesinde farklı görüşlerin bir araya gelebileceğini gösteren, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu hatırlatan, siyasi partilerin birbirlerinin hasmı olmadığını ve ortak paydada uzlaşı kültürü ile bir araya gelinebileceğini net bir şekilde ortaya koyan Genel Başkanlarımızın ve partilerimizin toplumumuz nezdinde teveccühünün her geçen arttığını görmekteyiz. Buna mukabil iktidar partisi ve ortakları ile iktidarın nimetlerinden haksız olarak faydalananların uykularının kaçtığını ve 6’lı masanın ortadan kaldırılmasının istendiğini de biliyoruz. Fakat şunu ifade etmek isteriz ki bizler aklıselim ile hareket ediyoruz ve ne yapılırsa yapılsın 6’lı masa daha da güçlenerek birlikteliğini koruyacak ve önümüzdeki seçimde ipi göğüsleyecektir. Buna inancımız tamdır" diye konuştu.

Vatandaşların kaygıyla değil, umutla yaşayacağı bir Türkiye için 6’lı masanın Yıldırım ilçe başkanları olarak ilerleyen günlerde bu tür buluşmaların devam edeceği kaydedildi.