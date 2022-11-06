Bursa Yıldırım'da 'mavi yelekliler' saha faaliyetinde

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı bu Pazar seçim olacakmış gibi planlı çalışmalar yapmaya devam ediyor. 100 günlük faaliyet planları kapsamında sürekli sahada olan parti teşkilatı “MAVİ YELEKLİLER” etkinlikleri ile Bursa siyasetine yeni bir soluk getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da planlı saha çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi İl Başkanı Serkan Özgöz, Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda sahaya çıkabilen, iktidara geldiği andan itibaren neler yapacağını vatandaşımıza anlatabilen tek parti konumunda olduğunu söyledi.

Genel Başkan Ali Babacan liderliğinde liyakatli kadrolar ile iktidara yürüdüklerini ifade eden Başkan Özgöz, "Çözüm odaklı siyasi anlayışın gereği şikayet değil projeler, eylem planları üretiyoruz. Bir yandanEylem planlarımızı açıklamaya devam ederken, aynı anda saha faaliyetlerimizle vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye devam ediyoruz. Son olarak hafta içerisinde Genel Başkan Yardımcımız Burak Dalgın tarafından hazırlanan Kalkınma Seferberliği Eylem planımızı Genel Başkanımız Ali Babacan katılımıylaistanbul'da açıkladık. Bugün ise teşkilatlarımız tüm Türkiye’de partimiz ile özdeşleşmiş mavi yeleklerini giyerek, Yıldırım ilçemizde saha faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşlarımıza Genel Başkanımız Ali Babacan’ın selamını ulaştırdılar, partimizin çözüm önerilerini anlattılar” diye konuştu.

Yıldırım Davutkadı, Teyyareci Mehmet Ali Cad.,Prof.Tezok Cad., Yüksek İhtisas güzergahında İl ve İlçe Teşkilatlarının yoğun katılımı ilegerçekleştilen “Mavi Yelekliler” etkinliği mahallede büyük ses getirdi.

Yıldırım İlçe Başkanı Şener Temur esnafı ve vatandaşları selamlayarak, “DEVA iktidarında esnaf can bulacak” dedi. Yüzlerce partilinin katılımı ile 5 kilometre boyunca yürüyen partililere yoldan geçen araç şoförleri kornalarıyla, vatandaşlar ise alkışlarla destek verdiler.