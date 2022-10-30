Bursa Yıldırım'da İYİ Parti'ye ikinci aday çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı için seçimlere çeyrek kala ikinci aday Cumhuriyet Bayramı’nda adaylığını açıkladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti’nin kurucu kadrosunda bulunan İl ve İlçe kademelerinde görev alan Güven Turan'ın Yıldırım İlçe Başkanlığı için adaylık açıklamasında gönüldaşları yalnız bırakmadı.

Güven Turan’ın açıklamasında Yıldırım İlçe Başkanı Kemal Ataç, Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü, Yıldırım Belediye Meclis Üyeleri Turgay Ferahlıer, Mehmet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ferit Gürsoy ve Mehmet Temirtaş’ın yanı sıra Kurucular Kurulu Üyeleri ve partililer bulundu.

Güven Turan, Yıldırım'a 3 bini aşkın üyenin ve İYİ Parti'ye gönül vermiş tüm hemşerilerin sesi olmak için aday olduğunu ifade etti.

Turan, aday olma gerekçelerini şöyle sıraladı:

"4 bin 500 sandık görevlisine ve sandığa sahip çıkmak için adayım. Bu anlamda İYİ Parti’nin kaybedecek tek bir insan gücüne tahammülü olmadığını bildiğim için adayım. Yaşanabilir bir Yıldırım için adayım. Sokaklarında, parklarında, günün ve gecenin her saatinde korkusuzca insanımız yürüsün diye adayım. 3 bin 200 olan üye sayısını, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak, ev ev dolaşarak 10 binlere çıkarmak için adayım. İYİ Parti’yi, hem yerelde hem genelde iktidara taşımak için adayım".

İYİ’leri hem yerelde hem genelde iktidara taşıyarak, İYİ parti bayrağını Balabanbey burçlarına, asmaya söz veren Güven Turan, konuşmasını Hacı Bektaş’ı Veli’nin "Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözleriyle noktaladı.