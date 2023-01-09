Bursa Yıldırım'da CHP'liler yılın ilk saha çalışmasını yaptı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Nihat Yeşiltaş başkanlığındaki CHP İlçe Başkanlığı, yılın ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım’da Mevlana Mahallesi Semt Pazarı ve ardından Yavuzselim Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan CHP’liler, sahada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinleyerek, partisinin çözüm önerilerini anlattılar.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ilk olarak Mevlana Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek, geçen yıl zam yağmurunun dinmediği süreci hep birlikte yaşadıklarını söyledi. “Ziyaretlerde vatandaş da, esnaf ta kan ağladı dayanacak güçlerinin kalmadığını her fırsatta dile getirdiler” diyen Başkan Yeşiltaş, “Artık pazarcı esnafı isyanda ürününü satamıyor, vatandaş pazar arabasını dolduramıyor. Bir haftalık pazar arabası 500 ila 600 TL’ye doluyor. Emekliye yapılan yüzde 30 zamla insanları daha da açlığa mahkum ettiler” diye konuştu.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve ekibinin ikinci durağı Yavuzselim Mahallesi oldu. Burada da hayat pahalılığının can yaktığını ifade eden Yeşiltaş, “Esnaf perişan, vatandaş çok öfkeli ama umutlar tükenmemiş. Yıldırımda sokak sokak, dükkan dükkan dolaşmaya devam ediyoruz. Her seferinde gördüğümüz tablo daha kötü bir duruma gittiğimizi gözler önüne seriyor. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız artık burnundan soluyor. İktidar bilsin ki halkın propagandalara karnı fazlasıyla tok. 20 yılın sonunda halkımız hala ekmek hesabı yapıyorsa, ister uzaya çıkıyoruz deyin, ister yerli uçağımız göklerde uçacak deyin, ister milyarlarca küp gaz bulduk deyin, ama şunu bilinki bu gaz sizi en fazla seçime kadar götürür. Herkes son dayanma gücüyle seçimi bekliyor, herkes değişim diyor” diye konuştu.