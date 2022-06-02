Bursa Yıldırım'da CHP'li üyeden belediyeye KPSS desteği önerisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediyenin Haziran ayı olağan toplantısında CHP Grup Sözcüsü Servet Çağıl, ilçeden KPSS sınavına başvuru yapanlara destek olmak amacıyla başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanmasını önerdi.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Meclisi'nin Haziran ayı oturumu gerçekleştirildi.

Mecliste Belediye Meclisi Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Servet Çağıl, KPSS sisteminin ülke genelinde kadük hale geldiğini dikkati çekrek, Yıldırım'dan KPSS için başvuru yapanlara destek olmak amacıyla sınava girecek insanların başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanmasını önerdi.

"Milli bayramlarımız tarihsel önemleri bir yana aynı zamanda sonraki nesillere bir çağrı ve yol göstereceği hedefler vermektedir" diyen Çağıl, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Yunanlılar denize döküldü ama ‘’keşke Yunan galip gelseydi’’ diyenlerin baş tacı edenler ortaya çıktı Kapitülasyonlar sonlandı ama ülke vatandaşlığını, ülke topraklarını pazarlayanlar ortaya çıktı. Bayramlarımızı kurucu iradenin hedeflediği ve arzuladığı şekilde kutlamak ümidiyle nice bayramlar görmemizi ümit ediyorum. Bu ay içerisinde KPSS başvuruları yapıldı ve milyonlarca insanımız bu sınava girmek için müracaat etti. KPSS nin temel amacı, liyakatlı işinde uzman insanları tespit edip devlet idaresine almaktır. Ancak Kpss’ye sonradan eklenen mülakat ve benzeri sistemlerle sınavı başarılı geçenlerin elendiği, başarısız olanların da memuriyete alındığı durumlar yaşandığı görülmektedir. Bu haliyle KPSS sistemi kadük hale gelmiştir. Bir taraftan ekonomik güçlükle boğuşan bir taraftan da bu zorlu sınavlara hazırlanan insanlarımız , ilçemizden kaç başvuru yapıldı bilemiyorum ama bu insanlarımıza destek olmak amacıyla ,sınava girecek insanlarımızın başvuru ücretlerinin belediyemiz tarafından karşılanmasını öneriyorum. Bununla ilgili önergede hazırladık meclisimizin takdirine sunuyorum"