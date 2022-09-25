Bursa Yıldırım'da AK Parti'ye 2023 yeni üye

Bursa'da AK Parti Yıldırım İlçe Teşkilatı tarafından ‘Şahlanışın Sembolü 2023 – Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ sloganı ile düzenlenen programla AK Parti’ye Yıldırım ilçesinden 2023 yeni üye katılımı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, il ve ilçe yöneticileri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik, Yıldırım’da AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapan her kademeden teşkilat mensupları, önceki dönem belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, önceki dönem bakanlarından Faruk Çelik ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz söz aldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, düzenlenen organizasyon için Yıldırım ilçe teşkilatına, her dönemden dava arkadaşına ve AK Parti ailesine katılan yeni üyelere teşekkür etti. Başkan Gürkan, AK Parti üyeliğinin Türkiye’nin istikbalini yöneten bir partiye üye olmak demek olduğunu vurgulayarak, “Bizler yüz yıldır yapılan hizmetleri 20 yılda katlayan bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Bu davada beraber olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın etrafında bu davanın neferi olmak kolay değil. Osmanlı’yı kuran Osman Gazi, onunla yol yürüyenler sayesinde Osman Gazi olmuştur. Bizde liderimize sahip çıkarsak tarih sahnesinde yerimizi alacağız” dedi.

AK Parti’nin 20 yıllık iktidarının en önemli formülünün ülkenin ve milletin istikbalini düşünerek hareket etmesi olarak açıklayan Başkan Gürkan, “20 yıldır iktidarda olma nedenimiz; her fırsatta vatandaşla hasbihal ederek dertlerine derman olabilmemizdir. Bu akşamki bu güzel organizasyonla aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla ahitleşmiş olduk. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüyerek zaman ve gayretlerimizi birleştireceğiz. Dünya devletlerine bakılınca, güçlü bir liderimiz, güçlü bir devletimiz ve güçlü bir ekonomimiz var. Bu üçünden biri eksik olursa rotamız şaşar. Liderimizin çizdiği rota ile gemimizi sakin bir şekilde götürüyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla 2023'e giden yolda azim ve gayretle çalışabilmek, millete hizmet edebilmek için bu yola başımızı koyduk” dedi.