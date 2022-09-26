Bursa Yıldırım'da AK Parti'den partililere vefa

Bursa'da AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ‘Şahlanışın Sembolü 2023 – Bu Hikayenin Kahramanı” programında anlamlı bir gösterime imza atarak, Yıldırım’da AK Parti’nin kuruluşundan bu yana her kademeden hizmet veren ve Hakk’a kavuşan AK Parti sevdalılarını andı.BURSA (İGFA) - AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı, önceki dönemlerde görev alan vefat etmiş teşkilat mensuplarını unutmadı.

Vefat eden tüm teşkilat mensuplarının adının geçtiği ve AK Kadrolarda görev alan beş ismin canlandırıldığı filmde 2023'ün önemine vurgu yapılırken izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

AK Parti’nin Yıldırım ilçesindeki kuruluşundan bu yana serüveninin adeta bir belgesi niteliğindeki yapım ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ali Erbay, bir vefa hareketi olarak aktif görev alsın ya da almasın tüm teşkilat mensupları ile aile şeklinde hareket eden bir siyasi davanın neferleri olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Başkan Erbay, "Yıldırım ilçemizin çeşitli yerlerinde çekimler yaptık. Kalplere dokunan ve bizleri geçmişe götüren aynı zamanda 2023 hedeflerimiz için güzel mesajlar içeren bir film oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin" dedi.