Bursa Yıldırım'da AK Parti'den 'gönül gönüle' temaslar

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretleri Yıldırım ilçesinde devam etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve üç kademeden il, ilçe teşkilat mensuplarının katılımları ile gerçekleştirdiği ilçe buluşmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa’nın merkez ve en büyük ilçelerinden olan Yıldırım’ın çeşitli mahallelerinde vatandaşlar, esnaflar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile biraraya gelen AK Parti Bursa Milletvekilleri ve teşkilat mensupları, her kesimden Yıldırım Halkı’nı dinleyerek, ilçenin ve Bursa’nın geleceği için görüş ve taleplerini not aldı.

Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa ziyaretleri kapsamında ziyaret ettikleri Yıldırım'da Milletvekilleri ve teşkilat mensupları ile biraraya gelen ilçe sakinlerinin ve sivil toplum örgütü mensuplarının görüşlerinin önemine vurgu yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, vatandaşların görüşlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

"Partimizi bugünlere getiren, gücüne güç katan en önemli özelliği hizmet ve yönetim anlayışının merkezine milleti koyan siyaset tarzının en güzel örneklerinden birini daha Yıldırım'da sergiledik" diyen Başkan Gürkan, "Bizler milletimizin iradesinin gücüne ve ortak aklın getirilerine inanan bir davanın temsilcileri olarak her zaman olduğu gibi bugün de ve yarın da Yıldırım İlçemizin ve Bursamızın güçlü geleceğini değerli hemşehrilerimizle birlikte şekillendireceğiz. Bu yolda bize destek veren, bizlere güvenen Bursamızın her noktasından, her kesimden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.