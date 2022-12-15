Bursa Yıldırım'da 'AK Gençlik' Maviçiçek'e emanet

Bursa'da AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nda Rüştü Maviçiçek, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’dan mazbatasını alarak görevine başladı.BURSA (İGFA) - Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, AK Parti’de görevlere bir bayrak değişimi olarak bakıldığını belirterek, “İki dönem Yıldırım’da ilçe gençlik kollarında yöneticilik yaptıktan sonra il gençlik kolları yönetiminde de bulunan Rüştü Maviçiçek kardeşimiz de devraldığı emanetini daha yukarılara taşıyacak çalışmalar yapacağına inanıyoruz” dedi.

Ömer Faruk Temiztürk, AK Gençliğin her dönemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze serdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmaların bayraktarı olacağını belirterek, “Her alanda güçlü, kalkınmış, dünyada söz sahibi bir Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda AK Gençlik olarak emin adımlarla ilerliyoruz ve ilerlemeye hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.