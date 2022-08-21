Bursa Yıldırım'da 200 kadın üye DEVA'ya katıldı

Bursa'da DEVA Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı 200 kadın üyenin katılımıyla buluşma düzenledi. Kadın üyelere rozetleri takdim edilirken, görüşleri ve sorunlarına kulak verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 200 kadın üye DEVA Partisi’ne katıldı.



DEVA Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Şener Temur, resmi izin almalarına rağmen yapılan engellemelerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Katılım sayımıza gölge düşürmeye çalışanlar oldu fakat DEVA Partisi’nin oluşturduğu damlaların sele dönüştüğünü görenler için tam manasıyla korku dağları sarmış, buna bizzat şahit olduk. Biz, cesaretimizi iktidarın baskıcı politikalarına karşı sesini gür çıkaran, çeşitliliğini koruyarak her kesime seslenmeyi başaran, hiçbir şekilde amacından vazgeçmeyen kadın hareketinden alıyoruz.Bugün burada her türlü engele ve baskıya boyun eğmeyen DEVA’nın güçlü kadınlarını görmekten onur duyuyorum" diye konuştu.

‘DEVA PARTİSİ’Nİ KIZ KARDEŞLERİYLE EL ELE VERMİŞ KADINLAR BÜYÜTECEK.’

DEVA Partisi'nin kurulduğu günden beri 'siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir’ dediklerini belirten Temur, "Lafta kalmadı, parti tüzüğündeki yüzde 35 cinsiyet kotası ile kadınları siyasete, karar mekanizmalarına dahil etti. Çünkü ülkemizi bugün yaşanan kriz ortamından çıkarmanın formülü kadın aklıdır. Ekonomik dar boğazdan, siyasi nezaketsizlikten kurtuluş yolu kadınların fikridir. Hukuksuzluktan, şiddetten kurtuluşun yolu kadınların emeğidir. Kadınları çözümün parçası olmaya davet ediyoruz.İnanıyoruz ki DEVA Partisi’ni kız kardeşleriyle el ele vermiş kadınlar büyütecek" dedi.

Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen’in selamını kadın katılımcılara ileten İlçe Başkanı Temur, başta Yıldırım Kadın Politikaları Başkanı Seda Akyol olmak üzere emeği geçen teşkilat mensuplarına ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasını noktaladı.