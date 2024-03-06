Bursa Yıldırım'a 'Gelecek' projeleri anlattı

Bursa'da Gelecek Partisi Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez, Yıldırım için çalışacaklarını, Yıldırım’lıların haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez, Yıldırım için gerçekleştirecekleri projeleri aktardı.

Kentsel dönüşümden sosyal desteklere kadar birçok projeyi gerçekleştireceklerinin altını çizen Sönmez, Yıldırım’ın gri bir şehre dönüştüğünü de vurguladı.

Kentsel dönüşümde 1 metrekareye 2 metrekare vereceklerini vurgulayan Sönmez, “Öyle bir kentsel dönüşüm yapacağız ki, Yıldırım hak ettiği kimliğe kavuşacak. Cimrilik yok. Kentsel dönüşümün rantı vatandaşımızın olacak. Vatandaşımızın her 1 metrekaresine 2 metrekare vereceğiz. Kentsel dönüşümü kamu, vatandaş ve özel sektör işbirliği ile yapacağız. Halkımızı mutlu edeceğiz. Yıldırım’a nefes aldıracağız” açıklamasında bulundu.

“HER MAHALLEYE AŞEVİ KURACAĞIZ”

Her mahalleye aşevi kurarak böylece yardıma muhtaç insanlara ulaşacaklarını söyleyen Sönmez, “Yıldırım karnı tok, başı dik insanların diyarı olacak. Sıcak aşı hem belli merkezlerden servis edeceğiz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapısına götüreceğiz. İlçedeki lokanta ve restoranlarla anlaşıp esnafımızı da bu sisteme dahil edeceğiz” dedi.

Yıldırım’a konfeksiyon kooperatifi kuracaklarını ifade eden Ercan Sönmez, “Belediyemiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizle konfeksiyon kooperatifi kuracağız. Yıldırım markasıyla üretim yapacak kooperatifimiz, tekstilde kalite ve markasıyla söz sahibi olacak. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyecek gereksinimini karşılayacak. Yıldırım’da okuyan tüm çocukların kışlık kaban ve bot ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu.