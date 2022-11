Bursa Yenişehir siyasetine ilk kadın başkan

Bursa Yenişehir'de Zafer Partisi İlçe Başkanlığı'nın genel kurulunda Meryem Can, ilçe başkanlığı görevine seçildi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Geçen Ağustos ayında kuruluşunu tamamlayarak Yenişehir'de çalışmalarına başlayan Zafer Partisi'nin 1. Olağan Genel Kurulu'nda Meryem Can, üyelerin oylarıyla ilçe başkanı seçildi. Can, böylece Yenişehir'de bir siyasi partinin ilk kadın ilçe başkanı oldu.

Yenişehir siyasi hayatında bir ilk olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu belirten Zafer Partisi İlçe Başkanı Can, partisinin kadın ve gençlere büyük önem verdiğini vurguladı.

Toplumun her kesiminin olduğu gibi kadın ve gençlerin de sorunlarını çözmeye talip olduklarını anlatan Can, Yenişehir'in her kesiminin olduğu gibi tarım ve hayvancılığın yükünü çeken kadınların da bir kadın olarak sesi olmaya onların da sorunlarını çözmeye talip olduklarını söyledi. Bir anlamda seçim startını da verdiklerini belirten Can, "Yenişehir halkının sorunları ile bizatihi ilgilenerek partimizin iktidar yolunu Yenişehir'den taçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Nadir Özkardaş, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı GİK Üyesi Mahmut Kara, Genel Başkan Başdanışmanı KK ve GİK Üyesi Bayram Kazancı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ertuğrul Kara katıldı.

Can başkanlığındaki yönetime Halil Derhan, Semih Mert Kürün, Emirhan Durgut, Şerifcan Yılmaz, Güvenç Hürasan, İlhan Çolpan, Serkan Demir, Orhan Sert, Ufuk Lütfioğlu, Semih Özden seçilidi.