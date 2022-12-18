Bursa Yenişehir Saadet'te yönetim değişmedi

Bursa'da Saadet Partisi Yenişehir İlçe Teşkilatı'nın seçimli genel kurulunda İlçe Başkanı Adem Beyazit yeniden başkan oldu.

Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Saadet Partisi'nin Yenişehir'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki genel kuruluna GİK Üyesi Salih Berber, İl Başkanı Mehmet Atmaca, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse, İYİ Parti İlçe Başkanı Ercan Özel, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ümit Yılgın ve partililer katıldı.

Genel kurulda konuşan GİK Üyesi Salih Berber, Milli Görüş'ün kuruluşundan bu yana geçirdiği evreleri anlattı. Berber, "Biz, kimle hayırlı yol yürünür, hangi hayırlı iş yapılır buna bakarız. Biz tüm siyasi partilerle oturup konuşuruz" dedi. Oy oranları ne olursa olsun, insanlığın hayrına çalışmaya gayret göstereceklerini söyleyen Berber, adaletten yana olduklarını belirtti.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca da birlik beraberliği ve kardeşliği çok önemli bulduklarını anlattı. Başkan Atmaca, "Ne olursa olsun, asla ve asla sertleşmeyeceğiz. Şiddete varacak olaylara girilmeyecek. Allah'ın izniyle geliyoruz. Umuyoruz memleketimiz için bu hayırlı olur" diye konuştu.

Saadet Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Adem Beyazit ise güvenip tekrar bu göreve seçen delegelere teşekkür etti.

Beyazıt başkanlığındaki yönetim kurulunda, Karyağdı Berkeli, Ahmet Şengün, Abdullah Kamıl, Mustafa Güneş, Remzi Aşan, Özcan Ataç, Necati Sarı, Ömer Güneş, Ahmet Ged, Necdet Sancak ve İbrahim Doğan görev aldı.