Bursa Yenişehir'de Zafer Partisi'nden ziyaretler

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Zafer Partisi İlçe Başkanlığı yöneticileri, çeşitli kesimleri ziyaret ederek yerel ve genel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuyor.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Zafer Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Meryem Can, ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini ziyaret eden Can, "Yenişehir ve ülke sorunlarını sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek değerlendiriyoruz. Onların sorunlarını dinliyor, birlikte çözüm yolları arıyoruz" dedi.

Bu arada ziyaretlerindeki izlenimlerini aktaran Can, tarıma dayalı ekonomisi olan ilçede yoğunlukla tarımsal faaliyetlerdeki maliyet artışlarından şikâyet edildiğini anlattı.

Can, çiftçi kesiminin maliyetleri karşılayamadığından, alın terinin karşılığını alamadığını ve esnafın da satış yapamadığını öne sürdü.