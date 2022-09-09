Bursa Yenişehir'de Zafer Partisi 'Meryem Can'a emanet
Ümit Özdağ'ın genel başkanlığındaki Zafer Partisi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurucu yönetimini belirledi.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Zafer Partisi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kuruluş çalışmalarını tamamladı.
Yenişehir'in kurucu başkanlığına Meryem Can getirildi.
Can başkanlığındaki yönetimde, Aziz Meriçoğlu Başkan Yardımcısı, İbrahim Yılmaz İlçe Bekreteri, Y. Emer Köken Teşkilatlardan Sorumlu Başkan, Emirhan Turgut Gençlik Kolları Başkanı, C. Berk Çiğdem Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan, Halil Derhan ise Güvenlik İşleri Sorumlu Başkanı olarak görev aldı.
Zafer Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Meryem Can, parti binasını da hazırladıklarını belirterek, ilerleyen günlerde parti lokalinin açılışını yaparak genel kurula gideceklerini kaydetti.
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