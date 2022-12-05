Bursa Yenişehir'de MHP'ye 83 yeni üye

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı'nın Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlediği İlçe Divan Toplantısı'nda durum değerlendirmesi yapan partililer, 83 yeni üyenin de MHP'ye törenle katılımlarını gerçekleştirdi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanlığı, İlçe Divan Toplantısı Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya MHP'nin il ve Genel Merkez yöneticileriyle siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Partiye yeni katılım sağlayan 83 üyenin arasında Mahmudiye Muhtarı Mustafa Özgöven, Papatya Muhtarı Orhan Yıldız, Dereköy Muhtarı Levent Nari de yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu konuşmasında, önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlerin önemini vurguladı. Zırhlıoğlu, 9 bölge mitinginin sonuncusu Mersin'de önümüzdeki hafta yapılacağını belirterek, söz konusu çalışmaların hedefinin 2023 yılında yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu belirterek, "Her seçim kendi şartlarında son derece önemlidir. Ama 2023'te yapacağımız seçim gerçekten son derece farklı. Bu yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin coğrafyasında ayağa kalkmaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önümüzdeki yüzyılın belirleyicisi olma hedefini gerçekleştirmesi için son derece önemli" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise ilçede gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Yenişehir'e desteklerini anlatan Başkan Aydın'ın isteği üzerine salondakiler Başkan Aktaş'ı ilçeye desteklerinden dolayı bir süre alkışladılar.

MHP İlçe Başkanı Arif Eren ise, dürüst ve temiz yönetim anlayışıyla milletin belediye yönetimlerindeki çalışkanlığına şahit olduklarını belirterek, "Belediye Başkanı'mız göreve geldiğinden bu yana verdiği projelerin sözünü vermiş ve bizleri mahcup etmemiştir. 16 projenin 15'i yılbaşı itibariyle tamamlanacak ve Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını yapacağız. Burada Belediye Başkanımız Davut Aydın'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.