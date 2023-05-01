Bursa Yenişehir'de CHP'li gençler sahada

Seçim çalışmalarına katılan Gençlik Kolları üyelerine, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Seda Bozdağ Güzelkaya da destek veriyor.Gürhan ADANA -Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - CHP Yenişehir Gençlik Kolları, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki pazar yerleriyle esnafları ziyaret etti.

Çalışmalara katılan Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Seda Bozdağ Güzelkaya, "Genelde gençler ve kadınlarla bir araya geliyoruz. Bugün Yenişehir'de pazar yerlerini, esnafımızı ziyaret ettik, gençlerimizle bir araya geldik. 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İlk defa oy kullanacak seçmenlerine yönelik mektubunu ve selamlarımızı iletiyoruz. Çalışmalara birçok ilçede aktif biçimde genç arkadaşlarımızla katılıyoruz" dedi.

Sahadaki gözlemlerini de anlatan Bozdağ Güzelkaya, seçmenlerden aldıkları enerjiyle gece geç saatlere kadar çalışıp sabah da erken saatlerde büyük bir motivasyonla sahaya çıktıklarını belirtti. Güzelkaya, "Gençlerin, kadınların umut dolu gözlerini görüyoruz. Emeklilerdeki bayram ikramiyesinin 15 bin lira olacağı vaadinin mutluluğu görülmeye değer. Biz değişimin olacağına inanıyoruz. İkinci tura kalmadan birinci turda nihai sonucu alacağız. Millet İttifakı'yla birlikte Türkiye'ye 15 Mayıs sabahı tekrar baharlar gelecek" diye konuştu.