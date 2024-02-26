Bursa ve ilçelerindeki Millet'in adayları tanıtıldı

Millet Partisi Bursa'da belediye başkan adaylarını düzenlediği tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder, şehrin kronikleşmiş problemlerini çözmeye hazır olduklarını kaydetti.BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda projelerini açıklayan adaylar, ezber bozacaklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Millet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın dönemine baktığımızda hafızalara kazınan icraatı olmadığını belirterek, "Bursa’nın kronik problemleri çözülmedi. Şehrin öncelikli problemi, kentsel dönüşüm. Süratle kentsel dönüşüm seferberliği başlatacağız. Şehri yeniden planlayacak ve inşa edeceğiz. Biz, Nilüfer Çayı’nda yeniden balık tutmak istiyoruz. Laf üretmekle iş üretmek farklı şeyler. Genel ve yerel seçime katılan partilerin adayları, bugüne kadar denenmiş ekiplerin içinden geliyor. Ama biz, henüz denenmedik. Birilerinden kopmuş bir topluluk değiliz. Başından beri bir fikir ve aksiyon hareketiyiz. Kimseye minnet borcumuz yok, kimsenin önünde ceketimizi iliklemek zorunda da değiliz. Sadece vatandaşımıza karşı sorumluyuz. 81 ilimizin tamamında, 405 ilçemizde seçime katılıyoruz. Bizim dışımızda çoğu parti, bu sayıyı tutturamıyor bile. Rant için değil, ülkemizin problemlerini çözmek için göreve hazırız.” diye konuştu.

“ARTIK BİZ VARIZ”

Hazine yardımı alan siyasi partilere karşın son derece kısıtlı imkânlarla yıllardır ilkeli ve idealist siyaset yaptıklarını vurgulayan Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız da “En iddialı olduğumuz seçime 31 Mart günü hep birlikte tanıklık edeceğiz. Her bir adayımız, kendi seçim bölgesini adeta karış karış dolaşarak vatandaşa kulak veriyor. Bursa’nın dört bir yanında aktif seçim çalışması yürütüyoruz. Bursa’yı yeniden inşa etmeye; kültür, turizm ve sağlık kenti yapmaya hazırız. Millet Partisi olarak seçime hazırız ve ‘Artık biz varız’ diyoruz. Ayrıca iki kadın adayımız ile de önemli bir farkındalığa imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

MİLLET'İN BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...

Abdurrahman Önder’in Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yarışacağı 31 Mart Yerel Seçimlerinde ilçe belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

Osmangazi: Haluk Bilgin, Yıldırım: Ahmet Üstün, Nilüfer: Selami Yıldırım, Gemlik: Mustafa Tevfik Aksoy, Yenişehir: Şaban Ek, İnegöl: Halis Burhan Çil, Mudanya: Selami Coşkunsever, Gürsu: Mustafa Kısa, Karacabey: Mustafa Kop, Mustafakemalpaşa: Ömer Taşdemir, Keles: Ümit Yiğit, Kestel: Mustafa Kop, Harmancık: Ahmet Parakat, Orhangazi: Hilal Önder Bağsar, Büyükorhan: Ahmet Faruk Günay, İznik: Sevgi Dinçoğlu, Orhaneli: Celal Demir.