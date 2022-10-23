Bursa sokaklarında 'mavi yelekliler' ses getirdi

DEVA Partisi siyasete getirdiği yeni anlayışla, iktidara geldiklerinde uygulayacakları çözümleri içeren eylem planlarını açıklarken diğer yandan da çözümlerini vatandaşa anlatmak için sivil toplum, pazar ve mahalle ziyaretlerine 'Mavi Yelekliler' etkinliği ile Bursa'da hız verdi.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı kurulduğu günden itibaren planlı çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Daha önceki dönemde yapılan 100 günlük faaliyet planları kapsamında750 saha faaliyeti ile heryerde vatandaşlara temas eden parti teşkilatı Bursa siyasetine yeni bir soluk getirerek, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı faaliyetleri yürütürken, diğer yandan Bursa’da da sıra dışı çalışmalara imza atıyor.

Osmangazi Emek Mahallesi'nde il ve ilçe teşkilatlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen “Mavi Yelekliler” etkinliği mahallede büyük ses getirdi. Yüzlerce partilinin katılımıyla işlek caddede “DEMOKRASİ, ATILIM, DERHAL, BUGÜN” , “ESNAFIN DEVASI ALİ BABACAN” sloganları ile 4 kilometre boyunca yürüyen partililere, yoldan geçen araç şoförleri de kornalarıyla, vatandaşlar ise alkışlarıyla destek verdiler.

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz; Türkiye’nin 81 ilinde sahada olduklarını ve sorumlu siyasetin gereği çözüm ürettiklerini vurguladı.

81 ilde partinin simgesi haline gelmiş mavi yeleklerini giyerek Osmangazi ilçesinde saha faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özgöz, "Genel Merkezimizle eş zamanlı faaliyetlerin yanında biz Bursa teşkilatları olarak Bursa’nın 1057 mahallesinde mahalle ziyaretleri, ana arterlerde ses getirici faaliyetler yapmaya, Genel Başkanımız Ali Babacan’ın selamını Bursalılara ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

DEVA PARTİSİ BURSA İL BAŞKANLIĞI