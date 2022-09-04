Bursa Osmangazi’de vatandaşla ‘Yüz Yüze’ buluşma

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programı kapsamında Soğanlı Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve esnaf ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın başlattığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ programının durağı Soğanlı Mahallesi oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Soğanlı Mahallesi sakinleri ve bölge ve esnafı ile buluştu. Bölgede yer alan iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Dündar, hayırlı işler dilediği esnafın istek ve önerilerini dinledi.

Türkiye’yi her alanda çok daha güçlü hale getirmek adına çalıştıklarını ve bunun için de AK Parti olarak tüm güçleriyle sahada olduklarını ifade eden Başkan Dündar, Soğanlı Mahallesi'nin Türkiye’nin 20 yılda nereden nerelere geldiğini en güzel şekilde gösterdiğini ifade etti.

Osmangazi Belediyesi olarak burada Türkiye’ye örnek kentsel dönüşümü yaptıklarını anlatan Başkan Dündar, "Evleri, caddeleri, sokakları ve dükkanları ile Soğanlı Mahallesi, Bursa’nın cazibe merkezi haline geldi. Spor tesisleri, parkları, kapalı pazar alanları ve sosyal tesisleri ile Soğanlı, herkesin yaşamak istediği bir bölge oldu. Çok yakın zamanda da Millet Bahçesi ile bölgenin gelişmişliğini taçlandıracağız. Burası, Türkiye’nin son 20 yıldaki gelişmişliğine bir örnek sadece. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.