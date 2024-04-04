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Bursa Osmangazi’de Erkan Aydın dönemi başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde, Osmangazili seçmenlerin yüzde 46 36 oranında oyunu alarak Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Erkan Aydın, mazbatasını aldı

SİYASET 04.04.2024, 23:11
Bursa Osmangazi’de Erkan Aydın dönemi başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde, Osmangazili seçmenlerin yüzde 46.36 oranında oyunu alarak Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Erkan Aydın, mazbatasını aldı.BURSA (İGFA) - 1987 yılında kurulan Osmangazi Belediyesi’nin 8. dönem belediye başkanı olarak görevini yapacak olan Erkan Aydın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’ni en yakın rakibinden 42 bin 38 oy fazla alarak kazandı. 227 bin 876 oy alarak Osmangazi’nin yeni belediye başkanı seçilen Erkan Aydın, mazbatasını alarak 2024-2029 hizmet dönemine başladı. BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen törene eşi ve çocukları ile birlikte katılan Aydın’ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde tören alanına gelen Aydın, mazbatasını Osmangazi İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı. 

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen mazbata töreninde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, ilçe seçim kurulu üyeleri, çok sayıda partili ve yurttaş yer aldı. 

AYDIN: “OSMANGAZİ’NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ”

Mazbata töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Zafer benimdir diyenlerindir. Başarı ise başaracağım diye yola çıkıp sonunda başardım diyenlerindir. Biz birlikte başardık. 37 yıldır Osmangazi’nin kuruluşundan sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi olarak Osmangazi’de kazandığımız bu başarıda 230 bin Osmangazi’linin başarısı var. Bu zorlu süreçte bir çok kişinin emeği ve katkısı oldu. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her birinin emeği ve çabası sonsuz. Üzerimize aldığımız yükün büyüklüğünün farkındayız. Biz, Şeyh Edebali’nin öğretisiyle, bundan sonra eleştirmek size, hoş görü bize, hata yapmak size, bununla ilgili her türlü göğüs görmek bize, diyeceğiz. Osmangazi kazanılmaz, neden üçüncü dönem aday oluyorsun diyenlere inat, biz inandık inancımızın sonucunda da başardık.  Bundan sonra daha çok çalışıp daha az dinlenerek, yurttaşlarımızın sesine kulak verip onların bize söyleyeceği her şeyi emir telakki ederek halkçı, sorun çözümüne ve insan odaklı bir belediyecilikle Osmangazi’lilerin yüzünü güldüreceğiz.  Osmangazi’yi mutlu şehir yapacağız. Burada yaşayanların artık Nilüfer’e gitmek zorunda kalmadığı bir ilçe yapacağız. Birlikte başardık, bundan sonra da birlikte çalışarak sorunları çözeceğiz. Tüm aileme teşekkür ediyorum, onlar olmasaydı başaramazdık” dedi. 

BOZBEY: “ŞİMDİ İŞE KOYULMA ZAMANI”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaptığı konuşmada Bursa ve Osmangazi’de yaşayan herkesi gülümseteceklerine vurgu yaparak, “Erkan Başkanımızı kutluyorum. Başarılar diliyorum. Mazbatayı aldı. Şimdi işe koyulma zamanı. Seçim döneminde bu başarının elde edilmesi adına katkı koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bize oy veren ve vermeyen tüm vatandaşlarımıza selam olsun. Bizler hiç kimseyi ötekileştirmeden önce insan diyoruz. Herkese eşit hizmet sunuyoruz. Bundan böyle Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi el ele vererek Osmangazi’nin önce çocuklarını, sonra gençlerini, kadınlarını, engellilerini ve tüm Osmangazilileri gülümseteceğiz” dedi. 

Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de yaptığı konuşmada, “37 yıl sonra Osmangazi Belediyesi’ni Cumhuriyet Halk Partili bir başkanın yönetecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Biz bu yola çıkarken inandık ve bu inançla 37 yıl sonra bir tarih yazdık. Erkan Aydın ile Osmangazi aydınlanmıştır. Bu tarihi zafer için gece gündüz demeden büyük bir mücadele ortaya koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Erkan Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, meclis üyelerine mazbatalarını teslim etti. 

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