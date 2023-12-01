Bursa Osmangazi için Ali Yılmaz'ın hedefi büyük... Osmangazi'yi en yüksek oyla kazanacağız

Bursa'da AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Ali Yılmaz, gazeteci-yazar Neslihan Çelik ALKOÇLAR’ın hazırlayıp sunduğu 'Nes'li Yaşam' programına konuk oldu.BURSA (İGFA) - Neslihan Çelik Alkoçlar'ın hazırlayıp sunduğu programda aday adaylık sürecini anlatan Ali Yılmaz, Osmangazi’ye yönelik projelerine, kentsel dönüşümden depremle mücadeleye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarına AK Parti’deki siyasal yaşamına değinerek başlayan Ali Yılmaz, ilçe başkanı olduğu dönemde tüm yöneticiler ile beraber vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilenme fırsatı bulduğunu belirterek, tecrübe, bilgi ve birikimlerimi Osmangazi’ye aktarmak, hizmet etmek için aday adayı olduğunu dile getirdi.

Osmangazi’nin 56 ilden büyük nüfusu, tarihi ve kültürel mirasıyla Bursa’nın vizyonuna değer katan bir ilçe olduğunu söyleyen Yılmaz, Osmangazi’nin tarihi ve kültürel misyonuna yakışır, tanınırlığı arttıracak projelere hazır olduğuna vurgu yaptı.

“Osmangazi’mizde özellikle gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımızın kendilerini daha fazla mutlu, huzurlu ve güvende hissetmeleri için yeni, özgün ve yaratıcı her türlü sosyal içerikli proje için hazırlıklarımızı yapıyoruz" diyen Yılmaz, "Yaşamın her alanına temas eden projelerimizle Osmangazi’yi ayrıcalıklı bir ilçe haline getireceğiz. Osmangazi ilçemiz, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra modern dünyada kentlerin keşmekeşliği içinde yaşayan insanların biraz olsun rahatlayabileceği muhteşem bir doğaya da sahip. Osmangazi’yi; hayata geçireceğimiz projelerle ilçenin tarihi, kültürel ve doğal mirasını ön plana çıkararak hem Bursa’da yaşayan vatandaşların hem de kente gelen turistlerin hayranlıkla gezip görebileceği adeta cennetten bir köşe haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Dağ yöresinden Osmangazi’ye çok fazla göç hareketi olduğunu, özellikle kırsal turizmin canlandırılması gerektiğini dile getiren Ali Yılmaz, Osmangazi’yi ortak akılla yönetmeyi hedeflediklerini belirterek, “Aldığımız bu emaneti gençlere taşıyacağız. İnanıyorum ki, halkımızın duası ve desteği oldukça aşılmayacak engel, kazanılmayacak zafer yoktur. İlk günkü aşk ve heyecan ile, bu kutlu yolda, azim ve kararlılıkla Osmangazi’yi ortak akılla yöneteceğiz ve Osmangazi’ye birlikte hizmet edeceğiz” dedi.