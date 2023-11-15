Bursa Osmangazi'de CHP'den kentsel dönüşüm tepkisi!

Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkan Cengiz Çelikten, yıkık binaların madde bağımlılarının yurdu haline geldiğini öne sürerek, kentsel dönüşüm çalışmalarına tepki gösterdi.Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Aslı YEŞİLYURT - Herkes Duysun BURSA (İGFA) - Bursa’da sosyal hayatın ve ekonominin merkezi olan Osmangazi ilçesinin 136 mahallesi, 8.802 sokak ve caddesi bulunuyor.

891 bin 250 kişilik nüfusu ile Türkiye'deki 56 ilden daha büyük olan Osmangazi ilçesindeki sorunlar nelerdir? Osmangazi’de verilmesi gereken hizmetler neler? Verilen hangi vaatler yerine getirilmedi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi ilçesinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulundu.

“136 MAHALLENİN ÇOĞU ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR”

Osmangazi’de bulunan 136 mahallenin birçoğunun üvey evlat muamelesi gördüğünü ve ailelerin mağdur edildiğini savunan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, “Osmangazi’de adaylığım sürecinde dile getirdiğimiz şeyler vardı. 136 mahallenin birçoğu üvey evlat muamelesi görüyor. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde ailelere mağduriyet yaşatıyorlar ve kentsel dönüşüm adı altında birçok mahalle sakinini de evlerinden ediyorlar. O yıkık binalar ise madde bağımlılarına yurt haline geliyor. Bunlarla ilgili çok sorun var.” dedi.

Osmangazi’deki en büyük sorunun Hamitler bölgesindeki çöp problemi olduğuna dikkat çeken Çelikten, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu sorunu çözmek için bir adım atmadığını ifade etti. Çelikten, “İlçemizdeki en büyük sorun, Osmangazi nüfusunun %35’lik kısmını kapsayan Hamitler ve Emek Adnan Menderes bölgesindeki çöp sorunudur. Bu çöp sorunu sadece kokudan ibaret değil. Biz yerinde gezdik ve analiz ettik. Birçok vatandaş sadece kokudan değil, çocuklarının hastalık kapmalarından ve bu hastalığın kalıcı bir sorun haline gelmesinden korkuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin ‘Biz sorunu kökten çözeceğiz.’ dediği hiçbir şeyi yapmadığına şahit olduk. 30 yıldır bu çöp sorunu var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı (Alinur Aktaş) bugün yine aynı mahalle ile bir araya gelerek, ‘Biz bu çöp sorununu, İnegöl’de yapılan çöp arıtma tesisi ile çözeceğiz.’ diyor. Bana göre dürüst bir söylem olmadı. Vatandaşı oyalamak ve bir şekilde seçim sürecini atlatmak için ikna etmek, vatandaşlara haksızlıktır. Buna benzer sorunlar çok büyük fakat çözümleri de var. Bunlarla ilgili bizim sözümüz vardı. Kendi partimiz adına yapmamız gerekenler vardı. Özellikle bizim ilçe binamızın yerinin değişmesi gerekiyordu ve ilk yaptığımız işlerden biri o oldu. Daha ulaşılabilir, vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini rahat dile getirebildikleri bir ortama taşınmak için sözümüz var. Bunları yerine getireceğiz.” dedi.

EKONOMİK SIKINTI, EV KİRALARI SORUNU, UFAK BİR SURİYE…

Osmangazi’de bir mahallede ufak bir Suriye inşa edildiğine değinen Çelikten şu ifadeleri kullandı:

“Her şey ortada, sadece ekonomik sıkıntı yaşanmıyor. Ekonomik sıkıntı 81 ilde var. Osmangazi’de ekonomik sorunlar dışında çok büyük sıkıntılar var. Ev kiraları sorunu var, göçmenlerin Bursa’nın merkezi bölgesinde kendilerine büyük bir mahalle, ufak bir Suriye yarattıklarını ve belediyenin onlara tanıdığı ayrıcalıkları da gördük. Bunların değişmesi için mücadele vereceğimize söz verdik. Bunları toparlamak için de elimizden ne geliyorsa halkımız ve örgütümüzle birlikte yapacağız. Güzel şeyler umut ediyoruz. Bunun için inanmak lazım, zaman lazım. Biz bunu tüm halkımızla doğru bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz.”