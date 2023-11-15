Son Dakika

Bursa Osmangazi'de CHP'den kentsel dönüşüm tepkisi!

SİYASET 15.11.2023, 15:51
Bursa Osmangazi'de CHP'den kentsel dönüşüm tepkisi!

Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkan Cengiz Çelikten, yıkık binaların madde bağımlılarının yurdu haline geldiğini öne sürerek, kentsel dönüşüm çalışmalarına tepki gösterdi.Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Aslı YEŞİLYURT - Herkes Duysun BURSA (İGFA) - Bursa’da sosyal hayatın ve ekonominin merkezi olan Osmangazi ilçesinin 136 mahallesi, 8.802 sokak ve caddesi bulunuyor.

891 bin 250 kişilik nüfusu ile Türkiye'deki 56 ilden daha büyük olan Osmangazi ilçesindeki sorunlar nelerdir? Osmangazi’de verilmesi gereken hizmetler neler? Verilen hangi vaatler yerine getirilmedi. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi ilçesinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulundu.

“136 MAHALLENİN ÇOĞU ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR”

Osmangazi’de bulunan 136 mahallenin birçoğunun üvey evlat muamelesi gördüğünü ve ailelerin mağdur edildiğini savunan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, “Osmangazi’de adaylığım sürecinde dile getirdiğimiz şeyler vardı. 136 mahallenin birçoğu üvey evlat muamelesi görüyor. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde ailelere mağduriyet yaşatıyorlar ve kentsel dönüşüm adı altında birçok mahalle sakinini de evlerinden ediyorlar. O yıkık binalar ise madde bağımlılarına yurt haline geliyor. Bunlarla ilgili çok sorun var.” dedi.

Osmangazi’deki en büyük sorunun Hamitler bölgesindeki çöp problemi olduğuna dikkat çeken Çelikten, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu sorunu çözmek için bir adım atmadığını ifade etti. Çelikten, “İlçemizdeki en büyük sorun, Osmangazi nüfusunun %35’lik kısmını kapsayan Hamitler ve Emek Adnan Menderes bölgesindeki çöp sorunudur. Bu çöp sorunu sadece kokudan ibaret değil. Biz yerinde gezdik ve analiz ettik. Birçok vatandaş sadece kokudan değil, çocuklarının hastalık kapmalarından ve bu hastalığın kalıcı bir sorun haline gelmesinden korkuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesinin ‘Biz sorunu kökten çözeceğiz.’ dediği hiçbir şeyi yapmadığına şahit olduk. 30 yıldır bu çöp sorunu var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı (Alinur Aktaş) bugün yine aynı mahalle ile bir araya gelerek, ‘Biz bu çöp sorununu, İnegöl’de yapılan çöp arıtma tesisi ile çözeceğiz.’ diyor. Bana göre dürüst bir söylem olmadı. Vatandaşı oyalamak ve bir şekilde seçim sürecini atlatmak için ikna etmek, vatandaşlara haksızlıktır. Buna benzer sorunlar çok büyük fakat çözümleri de var. Bunlarla ilgili bizim sözümüz vardı. Kendi partimiz adına yapmamız gerekenler vardı. Özellikle bizim ilçe binamızın yerinin değişmesi gerekiyordu ve ilk yaptığımız işlerden biri o oldu. Daha ulaşılabilir, vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini rahat dile getirebildikleri bir ortama taşınmak için sözümüz var. Bunları yerine getireceğiz.” dedi.

EKONOMİK SIKINTI, EV KİRALARI SORUNU, UFAK BİR SURİYE…

Osmangazi’de bir mahallede ufak bir Suriye inşa edildiğine değinen Çelikten şu ifadeleri kullandı:

“Her şey ortada, sadece ekonomik sıkıntı yaşanmıyor. Ekonomik sıkıntı 81 ilde var. Osmangazi’de ekonomik sorunlar dışında çok büyük sıkıntılar var. Ev kiraları sorunu var, göçmenlerin Bursa’nın merkezi bölgesinde kendilerine büyük bir mahalle, ufak bir Suriye yarattıklarını ve belediyenin onlara tanıdığı ayrıcalıkları da gördük. Bunların değişmesi için mücadele vereceğimize söz verdik. Bunları toparlamak için de elimizden ne geliyorsa halkımız ve örgütümüzle birlikte yapacağız. Güzel şeyler umut ediyoruz. Bunun için inanmak lazım, zaman lazım. Biz bunu tüm halkımızla doğru bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3