Bursa Osmangazi'de altılı masanın ilçe başkanları buluştu

Türkiye'nin geleceğine ışık tutan 6'lı masanın Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki başkanları, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz, Demokrat Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ersin Aktaş, Deva Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Yasin Gök, Gelecek Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Burhan Babürhan, İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Saadet Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Bulut'un katıldığı toplantıda, ülke ve Bursa gündemi ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz Altılı Masa bileşenleri olarak olağan toplantılarda bir araya gelindiğini belirterek, yerel bazda siyasi işbirliği ve koordinasyon açısından çok yararlı geçtiğini vurguladı.

Yılmaz, "Altılı masada genel başkanlarımızın çalışmalarını dikkatle izliyor ve destekliyoruz. Bizler tabanda seçime hazırız. Altılı masanın göstereceği Cumhurbaşkanı adayımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tam. Açıklanan Anayasa taslağını da sonuna kadar destekleyeceğimiz, kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.