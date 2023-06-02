Bursa'nın İYİ Partili vekilleri kayıt yaptırıp rozetlerini taktı

İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, TBMM’de kayıtlarını yaptırarak TBMM'ye adımlarını attılar.ANKARA (İGFA) - 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimde İYİ Parti’den 28. Dönem Bursa Milletvekili seçilen Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, TBMM’de kayıtlarını yaptırarak Meclis’e adımlarını attılar.

Bugün yapılacak yemin töreniyle resmi mesaileri başlayacak olan Türkoğlu ve Toktaş, “Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğumuzun bilincinde olarak, görevimizi layıkıyla yapacağız” dediler.

Genel seçimlerin sonuçlanması ile birlikte 28. Dönemde mecliste Bursa’yı temsil edecek olan Türkoğlu ve Toktaş, ülkeye ve millete hizmet ideallerini Yüce Meclis çatısı altında sürdürecek olmaktan onur duyacaklarını dile getirdiler.

Meclis’teki kayıt işlemleri sonrasında bir açıklama yapan Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, “Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek ve bizlere güvenen halkımıza mahçup olmamak için her türlü fedakarlığı göstereceğiz” mesajı vererek, "Mücadelemizi bundan böyle Yüce Meclis çatısı altında, daha da artan bir heyecanla sürdüreceğiz.

Öncelikle Bursa’nın merkezi idareden hak ettiği hizmeti fazlasıyla alması için çalışacağımızı ve şehrimizi Ankara’da sahiplenmek için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizde tam demokratik parlamenter sistemin yeniden tesisine yönelik gayretimiz, her daim önceliğimiz olacak. Asli görevimiz de en önemli değerimiz Atalarımızın bizlere emaneti, Güzel Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak olacaktır. Rabbimiz utandırmasın…” diye konuştular.