Bursa Nilüfer'de 'Zafer'liler kendilerini FSM'de tanıttı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Işıl Esgin başkanlığında teşkilatlanan Zafer Partisi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gövde gösterisi yaptı.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı'na seçildiği günden bu yana sokak hareketine önem veren Başkan Işıl Esgin, vatandaş odaklı siyasetini sürdürüyor. Son günlerde Görükle’de açtığı stant etkinlikleriyle Nilüferlilerin gündeminde olan Esgin, teşkilatı ile birlikte sokaklarda Zafer Partisi'ni tanıtmaya devam ediyor.

FSM Müzik Parkında stant etkinliği düzenleyen partililer, halkın ilgisini çekti.

Zafer Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Işıl Esgin, Nilüfer'de halk Zafer Partisi'nin ilkelerinden, taviz vermeyen siyasetinden umutlu. Partimizin Atatürk ve İnkilaplarindaki net tavrı, Nilüferli yurttaşlarımız için değerli. İnanın, halka dokunduğumuz her ziyarette bunu net olarak görüyoruz" dedi.

Vatandaşların güvenli gelecekleri için Zafer Partisi’nin bir kale gibi arkalarında durduğunu ifade ettiklerini belirten Başkan Esgin, yaptığı değerlendirmede, "Hangi partiden olursa olsun çok sayıda vatandaşımız imza verirken, yurdumuzdaki kaçak sığınmacılardan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yurttaşlarımız sığınmacıların gönderilmesiyle ilgili proje ve programı olan tek partinin Zafer Partisi olduğunun bilincinde. Her kuşağın muhteşem ilgi gösterdiği etkinliğimiz, gece geç saatlerde sonlandı. Havanın kararmasına aldırmayan halk, sığınmacıların kendi vatanlarına dönmeleri için çok sayıda imza verdi. Zaman zaman kalabalık kuyrukların oluştuğu imza standımızda halkımızı dinledik, partimizin her alanda projelerini tanıttık. Henüz partimizin kuruluşu 1 yılını doldurmadan, halkımızda bize karşı duyulan güvenin, umutların, beklentilerin kıvancıyla çok sayıda üye kaydı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’a, Zafer Partisinin programına, projelerine ve ilkeli siyasetine güven duyarak partimize üye olan Nilüferlilere şükranlarımızı sunarız" dedi.

Esgin, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerini, aydınlık gelecek için Zafer Partisi'nde omuz omuza çalışmaya davet etti.