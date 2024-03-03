Bursa Nilüfer'de Sedat Yalçın umut oldu

Yerel seçim çalışma yoğun bir programla devam eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Sedat Yalçın’ın yeni durağı Nilüfer ilçesi oldu.BURSA (İGFA) - İnsan odaklı yaklaşımı ve kentin sorunlarına kalıcı çözüm getiren projeleriyle her gittiği yerde gönüllere dokunmaya devam eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Nilüfer'de seçim gezilerine Bursa Sebze ve Meyve Hali’nde esnaf ziyaretiyle başladı.

Sedat Yalçın, Sebze ve Meyve Hali ziyaretinin ardından YRP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Zeynep Candan Albayrak’ın da katılımıyla Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Aydın Akyol ve Yönetim Kurulu Üyelerinin misafiri oldu.

Dernek Başkanı Akyol ve yönetimiyle tarımsal politikalar, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunan Sedat Yalçın, daha sonra YRP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Zeynep Candan Albayrak’la birlikte Nilüfer Belediyespor’u ziyaret ederek kulüp faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bursa’yı karış karış gezen Sedat Yalçın, esnaf ve vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilenmeye ve projelerini paylaşmaya devam ederken Yalçın, her girdiği dükkânda yoğun ilgiyle karşılandı. Kendisine uzatılan hiçbir eli geri çevirmeyen Yalçın, yoğun geçen günün sonunda gençlerle bir araya gelerek soruları cevapladı ve Bursa Kent Vizyonu projelerini gençlerin desteğiyle hayata geçireceklerini söyledi.

“REFAHLA NİLÜFER’İN GELECEĞİNDE IŞIK VAR”

Nilüfer'in şehir estetiğiyle uyumlu, yeşil alan ve sağlıklı yaşam arasındaki organik ilişkiyi göz ardı etmeyen bir Kentsel Dönüşüm planladıklarını vurgulayan YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın; ilçede, gelecek kuşakların ekonomik, sosyal ve çevresel refahını sağlayıcı bir kentsel yaşam çevresi inşa edeceklerinin sözünü verdi.

YRP Nilüfer Belediye Başkan adayı Zeynep Candan Albayrak’la birlikte, tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda kalkınma hedeflerimizi tek tek gerçekleştirerek Nilüfer’i dünyanın yaşanabilir kentlerinden biri yapacaklarını kaydeden Sedat Yalçın, Bursa’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Nilüfer’de de önemli bir sorun olan kontrolsüz büyüme ve buna bağlı olarak gelişen sağlıksız yapılaşma problemini ortadan kaldırarak ilçede yaşayan her bir vatandaşımızı depreme dayanıklı dirençli kent vizyonuyla tanıştıracaklarını söyledi. Yalçın, 'Çok Merkezli Kent' projemiz başta olmak üzere kent içi ulaşıma yönelik projelerimizle özellikle sanayi bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için trafiği sorun olmaktan çıkaracaklarını, dünyadaki değişim ve gelişimleri takip ederek kent kültürünü özümsemiş, liyakat sahibi, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimseyeceklerinin altını çizdi.