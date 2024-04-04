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Bursa Nilüfer'de Şadi Özdemir mazbatasını aldı

31 Mart Yerel seçimlerinde Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir, mazbatasını aldı Şadi Özdemir ile birlikte Nilüfer Belediye Meclisi’ne seçilen Meclis Üyeleri de mazbatalarını alarak resmen görevlerine başladı

SİYASET 04.04.2024, 16:43
Bursa Nilüfer'de Şadi Özdemir mazbatasını aldı

31 Mart Yerel seçimlerinde Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir, mazbatasını aldı. Şadi Özdemir ile birlikte Nilüfer Belediye Meclisi’ne seçilen Meclis Üyeleri de mazbatalarını alarak resmen görevlerine başladı. BURSA (İGFA) -  31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 59.66 oranında oy alarak Nilüfer Belediye Başkanlığı’na seçilen Şadi Özdemir mazbatasını aldı. Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde düzenlenen mazbata törenine, Başkan Şadi Özdemir ile birlikte eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım İlçe Başkanları ile çok sayıda partili ve Nilüfer Belediye Meclisi’ne seçilen Meclis Üyeleri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e mazbatasını Nilüfer İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Saim Özkan verdi. Nilüfer İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özkan ve Nilüfer İlçe Seçim Kurulu Müdürü İbrahim Gürsoy daha sonra Nilüfer Belediye Meclisi’nin 45  üyesine  de mazbatalarını teslim etti.

Mazbata töreninin ardından konuşma yapan Başkan Şadi Özdemir, duygularını dile getirdi. “Hayatımın en değerli, en heyecanlı anlarından birine şahitlik ediyorsunuz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Şadi Özdemir, “Sevginin,saygının, dayanışmanın kenti Nilüfer’de mazbatamı aldım. Böyle bir kentin Başkanı olmak gurur verici. Nilüfer’in kentleşme sürecine yakından tanıklık ettim ve bu süreçte hizmet eden tüm geçmiş dönem başkanlarına teşekkür ederim. Nilüferimiz için yeni bir dönem  başlıyor ve bu yeni dönemin içinde yer almanın onuru, mutluluğu büyük.  Nilüfer’de aldığımız noktadaki çıta çok yüksek. Bu çıtayı daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız.  Nilüferliler 31 Mart günü yüzde 59.66 oy oranıyla  bize sahip çıktı. Ben de bana duyulan bu güveni boşa çıkarmadan, alnımın  akıyla bir 5 yıl geçirmek için kolları sıvadım. Biliyorum omuzlarıma büyük bir yük bindi. Bu yükün ağırlığını şimdiden hissediyorum. Ama bu yükü taşırken sizin de desteğinizi bekliyorum.

NİLÜFER’İ BERABER YÖNETELİM.

5 yıl boyunca amaçlarının sadece kente hizmet olacağını vurgulayan Şadi Özdemir, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Mustafa Bozbey ile birlikte daha güzel gülümseyeceğiz.  Nilüfer Belediye Başkanı olarak buradan söz vermek istiyorum. Hizmetlerimizi herkesi kucaklayarak yapacağız, adalet ve liyakat hep ön planda olacak. Daha yeni başlıyoruz. İnancımız var, gücümüz çok, azmimiz var,  umudumuz büyük. “Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler… Motorları maviliklere süreceğiz”  diyor ve  hepinize bu anlamlı günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de törende söz alarak Şadi Özdemir ve göreve yeni seçilen meclis üyelerini kutladı. Seçim döneminde Nilüfer halkından çok özel ve anlamlı destek gördüğünü ifade eden Başkan Bozbey, “Seçim döneminde yaptığım Bursa genelindeki çalışmalarda Nilüfer halkının desteğini çok yakından hissettim. Nilüfer halkına 20 yıl hizmet ettiğim için onur duyuyorum. Bize seçimlerde oy veren ve değişimi sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hedefimiz büyük ve yapacağımız  çok iş var. Bu kentte tüyü bitmedik yetimin hakkını korumak için yola çıktık. Neler yapıldığını biliyoruz ve farkındayız. Neler olup bittiğini halkımızla paylaşacağız. Bizim işimiz Bursalı’nın her kurşunu kollamak olacak. Yarın görevi gidip teslim alacağız. Onların devir yapmasına gerek yok, Bursalılar devir yaptı. Bundan sonra Nilüfer’de de el ele birçok iş yapacağız. Ama en önceki hedefimiz çocukları gülümsetmek olacak. Nilüfer’deki anlayışı tüm kente yayacağız” diye kaydetti.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da Bursa’da 31 Mart’ta çok önemli bir başarı elde edildiğini ifade ederek, “Yerelde oluşturulan iktidarı, genele taşıyana kadar durmayacağız. Bu başarının elde edilmesinde emeği olan tüm teşkilatlarımıza, halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu kent artık hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Başkanlarımız bunun bilincinde. Bu başarıyı hepimiz elde ettik. Mustafa Bozbey bu kentte CHP bayrağını göndere çekti. Şimdi daha büyük görevler üstlenecek. Şadi Başkan da Turgay Erdem’den aldığı bu bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Törende konuşan CHP İlçe Başkanı Özgür Şahin de söz alarak elde edilen başarıya dikkat çekti. Elde edilen zafer için herkesin çok çalıştığını  söyleyen Şahin, gelinen noktanın gurur verici olduğunu ifade etti.Tören sonunda protokol ve partililer kucaklaşarak elde edilen seçim zaferinin mutluluğunu yaşadı.

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