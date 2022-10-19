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Bursa Nilüfer'de 'Saadet' Çalı sakinlerini dinledi

SİYASET 19.10.2022, 15:49
Bursa Nilüfer'de 'Saadet' Çalı sakinlerini dinledi

Bursa'da Saadet Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Cihan Terzioğlu, 'Saadet Mahalle'de Programı' çalışmaları kapsamında Çalı Mahallesi sakinlerini dinledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer ilçesinde Çalı Mahalle Meydanına mobil araç standı açan Saadet Partililer, mahalle halkıyla bir araya gelerek halkın sorunlarını dinledi.

Saadet Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Cihan Terzioğlu,  bugüne kadar Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları, beklenenin aksine “güçlünün ekonomisi”ni büyütmüş, milletin ekonomisini küçülttüğünü belirterek, yatırımların katma değerli alanlar dışındaki üretim dışı verimsiz alanlara kaydırıldığını kaydetti. Terzioğlu, yatırımcılar faiz kıskacı altına alınırken bankalar vergi rekortmeni olduğunu söyledi.

Terzioğlu, şehirleşmenin hızlanması dolayısıyla şehir ve üretim merkezleri bağlantılarının üretici ve tüketici lehinde yeni bir yaklaşımla ele alınacağını belirtti.

Daha sonra Çalı Mahallesi sakinlerine söz veren partililer, sorulara ve mahalle sorunlarını aktardılar.

İilçe Başkanı Mehmet Cihan Terzioğlu da sorulara tek tek cevap verirken, vatandaşlar partililerin ilgilerinden dolayı İlçe Başkanı'na teşekkür ettiler.

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