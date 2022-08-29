Bursa Nilüfer'de DEVA'yı anlattılar

Yaptığı saha faaliyetleriyle gündeme gelen DEVA Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda kurmuş olduğu stantla vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - "Bu Pazar seçim olsa DEVA Hazır, Nilüfer Hazır!" sloganıyla saha çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın bu seferki durağı FSM Bulvarı oldu. Stant açan partililer vatandaşların sorunlarını dinledi, DEVA Partisi'nin çözüm önerilerini anlattı. DEVA Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Şener Temur ve Karacabey İlçe Başkanı Şaban Önen’de stant çalışmasını ziyaret edenler arasındaydı.

‘Biz 'Zamanı gelince bakarız' demiyoruz.’

Stant çalışmasında vatandaşlarla bizzat ilgilenen ve yoğun ilgi ile karşılaşan DEVA Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Av. Mine Rana Kahramanoğlu; " DEVA Partisi olarak seçimden sonraki ilk 90 günde ve ilk 360 günde neler yapacağımızı eylem planlarımızla ortaya koyuyor, siyasi tarihimizde bir ilkin altına imza atıyoruz. İşte bizi diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli nokta şu: Biz 'Zamanı gelince bakarız' demiyoruz. Bugün sahada hemşehrilerimizle buluştuğumuzda dertlerine DEVA olacak çözümlerimizi anlatıyoruz. Bunun karşılığını da vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ile alıyoruz. Bu ilgiyle de değişimin asli aktörü bizler olacağız. Umudunu asla yitirmeyenlerin partisi olarak işin ehli kadrolarımızla sorunları çözecek, ülkemizi barış, özgürlük ve adalet limanına sağ salim yanaştıracağız.”

‘Türkiye büyük ve güzel bir değişimin eşiğinde.’

“Seçimlerin ardından Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Seçim akşamı sonuçlar açıklanınca hep beraber bu iktidara ‘Güle güle’ diyeceğiz. Yarınları birlikte kuracağız. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir döneme artık geçit vermeyeceğiz. Türkiye’de hiç kimsenin; inancı, kimliği, yaşam tarzı, düşüncesi nedeniyle hor görülmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kimse kendisini bu ülkenin üvey evladı hissetmeyecek. Türkiye büyük ve güzel bir değişimin eşiğinde.” açıklamasında bulundu.