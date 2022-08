Bursa Mudanya’da ‘AK Gençlik’ yönetimi belli oldu

Bursa'da AK Parti Mudanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na geçtiğimiz Haziran ayında Yunus Emre Türk’ün atanması ardından Gençlik Kolları’nın yeni yönetimi de belli oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’da Sosyal Politikalar Birim Başkanı olan Yunus Emre Türk’ün AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın tevdi ettiği Mudanya’daki görevlendirmesi sonrasında Başkan Türk, yönetimini oluşturarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yunus Emre Türk başkanlığındaki Mudanya İlçe Gençlik Kolları’nın 30 kişilik yönetiminde şu isimler görev aldı:

Emre Gevrek, Emre Kumbaracı, Mustafa Baysal, Erkan Sezen, Berat Durmaz, Sedat Döner, Çağla Ezel, Hayriye Şenyüz, Sanem Bakar, Serap Bulur, Fatma Vildan Karadağ, Sercan Ay, Veysel Dursun, Tayfun Kopuz, Hüseyin Beyaz, Abdullah Topçu, Kardelen Arkon, Uğur Dikkaya, Ergin Can Çemrek, Doğan Demirel, Serhat Ustaer, Yusuf Can Bali, Furkan Özkoca, Yusuf Dalkılıç, Mustafa Yılmaz, Mert Uysal, Ömer Can Karabulut, Muhammed Balcı ve Batuhan Demirci.

Bu arada AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ise, sosyal medya hesabından Türk başkanlığındaki Gençlik Kolları’nın yeni yönetim listesini, “Mudanya’mıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun. Gençler Mudanya’da yeni döneme damgasını vuracak” notuyla paylaştı.