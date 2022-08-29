Bursa Mudanya'ya DEVA'dan atama

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurucu İlçe Başkanı Dilek Durak'ın yönetimiyle birlikte toplu istifası ardından yaklaşık 3 aydır boş alan DEVA Partisi İlçe Başkanlığı'na Av. Tuncay Özdemir atandı.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı'na atanan Av.Tuncay Özdemir, yetki belgesi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz'den aldı. Görevine başlayan Özdemir; Türkiye’de olduğu gibi Mudanya'da dai vatandaşların hukuksuzluklardan ve ekonomik sıkıntılardan şikayetçi olduğuna dikkati çekerek, "Mudanya’nın köylerinde üretilen incir bu sene maliyetinin altında fiyatlara satılıyor. DEVA iktidarında üreticiye gereken değeri vereceğiz. Mudanya’nın DEVA’sı olmak için var gücümüzle çalışacağız" mesajı verdi.

TUNCAY ÖZDEMİR KİMDİR?

1980 Muş doğumlu Özdemir, 1986 yılından beri Bursa'da ikamet etmekte. İlk ve Orta öğretimini Bursa’da tamamlayan Özdemir, yüksek öğretimini Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış, 12 yıldır Bursa Barosu'na bağlı serbest avukatlık olarak görev yapmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır.