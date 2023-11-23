Son Dakika

Bursa Mudanya için AK Parti'den son dosya Gökhan Dinçer'den

SİYASET 23.11.2023, 11:51
Bursa Mudanya için AK Parti'den son dosya Gökhan Dinçer'den

AK Parti'nin yerel seçimlere hazırlık takvimi kapsamında Mudanya Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı için son başvuru Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'den geldi.BURSA (İGFA) -  Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de yerel seçim takvimine göre aday adaylığı başvuruları sona erdi. Mudanya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı konusunda AK Parti İlçe Başkanlığı'na Necati Şimşek ve Erdal Bilen'den son başvuru Gökhan Dinçer'den geldi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'na kalabalık bir grupla gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer, başvuru dosyasını teslim etti. Mudanya ve Bursa'dan çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer Dinçer'in açıklamasına yoğun ilgi gösterdi. Dinçer'e desteğe eski milli futbolculardan Sercan Yıldırım, Sri Lanka Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Fatih Pulat, Poyrazın Kızları'nın baş antrenörü Merve Yılmaz'ın yanı sıra Dinçer'in başkanlığını sürdürdüğü kulüp yöneticileri ve sporcular da katıldı.

"BU YOLDA BEN DE VARIM..."

Bursa'da Nilüfer gibi ayrıcalıklı bir bölgede siyasete başladığını belirten Gökhan Dinçer, AK Parti Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı olarak başladığı 12 yıllık siyasi mücadelesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Siyasetin yanı sıra spor dünyasında da önemli faaliyetlerde imza attığını ifade eden Dinçer, bugüne kadar bir adım geri atmadan mücadelesini buraya kadar getirdiğini, tecrübesini ve enerjisini Mudanya için harcamaya hazır olduğunu kaydetti. "Mudanya'da bu yolda bende varım diyerek yola çıktık" diyen Dinçer, "Hedeflerimiz, projelerimiz hazır. Süreç ne olursa olsun partimizin her daim hizmetindeyim" diyerek dosyasını İlçe Başkanı Orhan Samast'a sundu.

"MUDANYA İÇİN EN İYİ ADAYI ARIYORUZ"

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ise, aday adaylığı ile ilgili son başvuruyla birlikte  üç adayın dosyasını aldıklarını belirterek, meclis üyeliğine yönelik adaylık sürecinin ise devam ettiğini duyurdu. Yüzyılın partisi olarak nitelendirdiği AK Parti'de teşkilatlarının en iyi adayı aradığını ifade eden Samast, önce başkan adayını, ardından da en iyi meclis üyesi adaylarını belirleyerek bu süreci Mudanya'da birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3