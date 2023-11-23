Bursa Mudanya için AK Parti'den son dosya Gökhan Dinçer'den

AK Parti'nin yerel seçimlere hazırlık takvimi kapsamında Mudanya Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı için son başvuru Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'den geldi.BURSA (İGFA) - Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de yerel seçim takvimine göre aday adaylığı başvuruları sona erdi. Mudanya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı konusunda AK Parti İlçe Başkanlığı'na Necati Şimşek ve Erdal Bilen'den son başvuru Gökhan Dinçer'den geldi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'na kalabalık bir grupla gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer, başvuru dosyasını teslim etti. Mudanya ve Bursa'dan çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer Dinçer'in açıklamasına yoğun ilgi gösterdi. Dinçer'e desteğe eski milli futbolculardan Sercan Yıldırım, Sri Lanka Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ahmet Yıldız, Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Fatih Pulat, Poyrazın Kızları'nın baş antrenörü Merve Yılmaz'ın yanı sıra Dinçer'in başkanlığını sürdürdüğü kulüp yöneticileri ve sporcular da katıldı.

"BU YOLDA BEN DE VARIM..."

Bursa'da Nilüfer gibi ayrıcalıklı bir bölgede siyasete başladığını belirten Gökhan Dinçer, AK Parti Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı olarak başladığı 12 yıllık siyasi mücadelesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Siyasetin yanı sıra spor dünyasında da önemli faaliyetlerde imza attığını ifade eden Dinçer, bugüne kadar bir adım geri atmadan mücadelesini buraya kadar getirdiğini, tecrübesini ve enerjisini Mudanya için harcamaya hazır olduğunu kaydetti. "Mudanya'da bu yolda bende varım diyerek yola çıktık" diyen Dinçer, "Hedeflerimiz, projelerimiz hazır. Süreç ne olursa olsun partimizin her daim hizmetindeyim" diyerek dosyasını İlçe Başkanı Orhan Samast'a sundu.

"MUDANYA İÇİN EN İYİ ADAYI ARIYORUZ"

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ise, aday adaylığı ile ilgili son başvuruyla birlikte üç adayın dosyasını aldıklarını belirterek, meclis üyeliğine yönelik adaylık sürecinin ise devam ettiğini duyurdu. Yüzyılın partisi olarak nitelendirdiği AK Parti'de teşkilatlarının en iyi adayı aradığını ifade eden Samast, önce başkan adayını, ardından da en iyi meclis üyesi adaylarını belirleyerek bu süreci Mudanya'da birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.